Nå har Samsungs mobilbetaling kommet til Sverige

Apple har ennå det beste fotfestet innen mobilbetaling med sin Apple Pay-løsningen, men også aktører som LG, Google og Samsung har kommet på banen. Vi har ennå sett lite til løsningene i Norge, men nå har Samsungs variant i alle fall dukket opp svært nær våre breddegrader.

En betaversjon av Samsung Pay er nemlig nå tilgjengelig i Sverige, som man kan lese på Samsungs egne nettsider. Svenskene vil kunne finne betaversjonen av Samsungs mobilbetalingsløsning som en ferdig installert applikasjon i den seneste Android-versjonen.

Kan brukes på alle kortterminaler

Det hele fungerer ved at man først registrerer et fingeravtrykk for å kunne bruke appen, før man skanner betalingskortene man vil bruke inne i appen. Så er appen egentlig klar for bruk ved å holde mobilen tett inntil en betalterminal, og verifiserer beløpet ved enten et fingeravtrykk eller en PIN-kode.

Foto: Samsung

Samsung Pay skal fungere på tilnærmet alle betalingsterminaler, ettersom terminalene ikke trenger å støtte kontaktløs betaling eller NFC. Akkurat som i Norge har utrullingen av NFC-terminaler gått tregt, og bare rundt ti prosent av svenske butikkterminaler har NFC-muligheter. Samsung unngår dette hinderet ved å benytte noe de kaller Magnetic Secure Transmission-teknologien (MST), som får mobilen til å sende ut et magnetfelt som emulerer magnetstripen på kredittkortet du har registrert i appen.

På den måten fungerer Samsung Pay også på vanlige kortterminaler med magnetstripelesere.

I Sverige vil Samsung Pay i første omgang være kompatibel med Galaxy S7, Galaxy S7 Edge og Galaxy A5 (både 2016- og 2017-utgaven).

Hva med Norge?

Alt dette er vel og bra, men spørsmålet er jo når løsningen blir tilgjengelig i Norge. I en uttalelse til Tek.no ga ikke Samsung Nordic akkurat et klart svar, men utelukket heller ikke en norsk lansering relativt snart.

– Når det gjelder nye lanseringer evaluerer vi hele tiden nye markeder og nye funksjoner rundt Samsung Pay. For øvrige land i Norden har vi for øyeblikket ingen tidsplaner å dele, men hold utkikk på våre hjemmesider, uttalte PR-ansvarlig hos Samsung Electronics Nordic, Maria Hansson, overfor Tek.no.

På Samsungs svenske nettsider kan man lese at selskapet «kommer til å lansere Samsung Pay i flere regioner», men uten å spesifisere hvilke regioner som er de neste på listen eller når dette vil skje. Enn så lange er det altså bare å vente i spenning.

Under kan du se den svenske introduksjonsvideoen til hvordan Samsung Pay fungerer.

Nå har det dukket opp nye bilder av Samsungs Galaxy S8 »