Nå setter Netflix opp prisene - igjen

Prisen på et Netflix-abonnement har økt støtt og stadig siden innføringen i Norge i 2012, og nå er det klart for nok en prisøkning.

Tredje prisøkning på fem år

Ved lansering kostet et Netflix-abonnement 79 kroner i måneden. I 2014 ble prisen økt med en tier, og i april i fjor nok en tier, slik at standard-abonnementet kostet 99 kroner i måneden.

I tillegg kunne du velge basis-abonnement til 79 kroner i måneden eller et premium-abonnement til 129 kroner i måneden.

Nå er det altså klart for nok en prisøkning. Alle abonnementene øker med en tier, slik at prisene nå er henholdsvis 89, 109 og 139 kroner i måneden. For nye kunder gjelder prisene umiddelbart, mens eksisterende kunder får beskjed om økningen fortløpende på e-post og direkte i tjenesten.

Netflix' nye priser trer i kraft fortløpende for eksisterende kunder. Alle abonnementene øker med en tier. Undertegnedes konto har imidlertid fortsatt den gamle prisen - så lenge det varer. Foto: Skjermdump

Alle kunder får økt pris

Utrullingen begynte torsdag 10. august, og individuell timing på prisøkningen er basert på hvert medlems faktureringsdato, opplyser Netflix' norske pressetjeneste til Tek.no.

– Iblant justeres Netflix' planer og prising etter hvert som vi legger til flere eksklusive TV-serier og filmer, introduserer nye funksjoner og forbedrer Netflix-opplevelsen for å hjelpe medlemmene finne noe bra å se på enda raskere, sier en talsperson i Netflix.