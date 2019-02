Nå har Huawei avduket sin brettbare mobil

Barcelona / Tek.no: Samsung avduket sin brettbare mobil, Galaxy Fold for bare noen dager siden. Den kinesiske erkekonkurrenten Huawei har lenge lovet å ta opp konkurransen, og i dag avduket de sin Mate X. Her er det flere viktige forskjeller sammenliknet med Samsungs variant.

Den aller største forskjellen er i hvordan hele mobilen er bygget. Huaweis Mate X har skjermen på utsiden av enheten og kan dermed vise bilde både foran og bak på telefonen når den er sammenfoldet.

Selvportrett med hovedkameraet

Slik ser Mate X ut bakfra når den er brettet ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kameraene bor i en liten kantlist der også mye av masklinvaren til telefonen bor. Det som blir baksiden av telefonen når den er brettet sammen går inn mot kantlisten. Dermed kan du ta selfier med hovedkameraet på Mate X. Bare snu den og se forhåndsvisningen på baksiden av telefonen.

Det er forøvrig en flerkameraløsning med Leica-merking som brukes også her, som i dagens P20 Pro og Mate 20 Pro. Dagens avduking går ikke i detalj om hva slags endringer som eventuelt er gjort sammenliknet med dagens modeller.

Mate X i åpen og sammenfoldet positur. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ellers er den viktigste fordelen med denne typen telefoner at du kan doble skjermarealet på en enkel måte, og raskt gå fra mobiltelefon til nettbrett. I Samsungs tilfelle blir skjermen 7,4 tommer, mens Huawe Mate X får skjerm på 8 tommer. Felles for alle variantene så langt er at de har fleksible OLED-skjermer som utgangspunkt.

Sannsynligvis er det et fellestrekk som vil vare svært lenge, siden det per dags dato ikke er andre modne skjermteknologier som kan brukes i denne typen design. Den gryende Micro LED-teknologien er stadig vekk litt ung til at vi vil se brettemobiler av den typen med det første.

Bare se, men ikke røre: Mate X sto utstilt i glassmonter i Barcelona. Foreløpig er ikke mobilen helt klar for markedet - den kommer først i juni til enkelte markeder. For Norge blir det sannsynligvis noe senere salgsstart. (Video: Ole Henrik Johansen, Tek.no)

Blir flatere enn Samsungs

Slik vil Mate X se ut når den er brettet sammen og brukes som vanlig mobil. Foto: Huawei

Samsung har gått for en løsning som i praksis beskytter den store skjermen inni en sammenfoldet bok, med en liten skjerm på utsiden til daglig bruk. En av ulempene med å ha skjermen på innsiden er at Galaxy Fold ikke kan bli helt flat, men får en ganske stor glipe akkurat der den folder. Det skyldes at skjermteknologien ikke er god nok til å overleve en skarp brett ennå.

Bøy går bra, brett risikerer å ødelegge en jevne skjermoverflaten.

En stor fordel med Huaweis design er at telefonen kan bli så å si flat når den er sammenfoldet. Den åpenbare ulempen er at plastskjermen vil være ubeskyttet hele tiden, og det er et åpent spørsmål hvordan den vil reagere på nærkontakt med nøkler og annet lommerusk.

Sentralt i både Samsungs og Huaweis bøyemobiler er et mekanisk hengsel som får telefonene til å bøye seg jevnt.

Hver del av telefonen er ganske flat, og når du bretter den sammen blir den ikke tykkere enn listen lengst til venstre i bildet. Foto: Huawei

Får støtte for 5G

Konkurrenten: Samsung viste frem Galaxy Fold for et spent publikum onsdag denne uken. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mate X er forøvfrig også lansert som 5G-telefon og har støtte for svært raske nedlastingshastigheter. Igjen går ikke Huawei i noen voldsom detalj om akkurat hva vi kan forvente oss, men brikken støtter både dagens 4G og de kommende 5G-teknologiene, og produsenten mener at en videofil på 1 GB kan lastes ned på tre sekunder.

Akkurat hva disse produktene vil gi muligheter til er i like stor grad et spørsmål om hva mobiloperatørene kommer til å tilby som hva produsentene bygger inn av muligheter i telefonene.

Vi er vant med fokuset på batteri og lading fra Huawei, og det fortsetter også her. Et relativt stort batteri på 4500 mAh hører til, og de har oppjustert ladestyrken til hele 55 watt, etter å ha sluppet en SuperCharge-løsning på 40 watt sammen med Mate 20 Pro. Nå er styrken på mobilladerne godt og vel inne i samme område som laderne for bærbare PC-er.

Mate X blir dyr ... veldig dyr

Så til den kanskje største «ulempen» med Mate X - prisen. Her ventes det en prislapp på omtrent 2300 euro, eller smått voksne 22 500 kroner direkte oversatt. Hva det betyr i norske butikker er usikkert, ettersom det ikke er gitt at produsentene velger en vanlig valutakalkyle når nye produkter dukker opp. Noen ganger blir ting påfallende billige eller påfallende dyre, mens andre ganger lander prisen på nøyaktig det produktet koster i utlandet bare i kroner og øre.

– Det er ennå ikke bestemt om Mate X skal selges i Norge. Dersom vi tar den inn vil det trolig skje i tredje kvartal, opplyser informasjonssjef Anders Bigseth i Huawei Norge.

Med kjempehøye priser blir det neppe de brettbare telefonene som skal slåss om folk flests gunst i år. Der regjerer fortsatt mer vante modeller. Vi har allerede sett hvor god Samsungs nye Galaxy S10 er, og i slutten av mars avslører Huawei sin konkurrent, P30.