Nå har Google lansert Pixel 2 og Pixel 2 XL

I fjor høst lanserte Google sine to første telefoner i Pixel-serien, samtidig som Nexus-navnet ble pensjonert. Nå har søkegiganten lansert to nye utgaver.

Kanskje kan man håpe på at Pixel 2 og Pixel 2 XL blir enklere å få tak i enn forgjengeren?



Ryktene har fått rett i det meste om disse to telefonene, der XL-modellen har heldekkende skjerm, og den vanlige har, vel - vanlig skjerm.

Pixel mot Pixel

Akkurat som for Apples iPhone 8- og iPhone X-modeller er det mest synlige som skiller de to variantene skjermen. Men det kan være mer enn nok, og som iPhone X kommer Pixel XL med sine egne nyheter ved siden av selve skjermen.

Under ser du hvordan de to telefonene skiller seg mot hverandre, sin forgjenger og sin argeste konkurrent i Android-verdenen akkurat nå.

Pixel 2 Pixel 2 XL Pixel XL (2016) Galaxy S8+ Skjerm Type OLED P-OLED Super AMOLED Super AMOLED Størrelse 5 tommer 6 tommer 5,5 tommer 6,2 tommer, Aspekt 16:9 18:9 16:9 18,5:9 Oppløsning 1920 x 1080 px 2880 x 1440 px 2560 x 1440 px 2960 x 1440 px Maskinvare Prosessor Snapdragon 835 Snapdragon 835 Snapdragon 821 Exynos 8895 Kjerner 8 (4+4) 8 (4+4) 8 (4+4) 8 (4+4) GPU Adreno 540 Adreno 540 Adreno 530 Mali G71MP20 RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB Lagring 64 eller 128 GB 64 eller 128 GB 64 GB 64 GB Kamera Oppløsning 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Sensor 1/2.6" 1/2.6" 1/2.3", 1.5 µm piksler 1/2.5", 1.4 µm piksler Glass f/1.8, OiS f/1.8, OiS f/2.0 f/1.7, OiS Selfie 8MP, f/2.4 8MP, f/2.4 8 MP, f/1.9 8 MP/ f/1.7 Minijack Nei, USB-adapter Nei, USB-adapter Ja Ja Fuktsikring IP67 IP67 IP53 IP68 Batteri 2700 mAh 3520 mAh 3450 mAh 3500 mAh Pris 649 USD i USA (5200 kroner) 849 USD i USA (6800 kroner) 7200 kroner 6800 kroner Tilgjengelig Ikke i Norge Ikke i Norge I salg I salg Her er live-dekningen » Les testen » Les testen »

Pixel 2 starter 649 dollar i USA, eller omtrent 5200 kroner. Foto: Google

Pixel 2 minner mye om fjoråret

Den vanlige Pixel 2-modellen beholder rammer over og under skjermen, og likner i det hele tatt mye på Pixel-variatene vi kjenner i dag. Glassplaten på baksiden av telefonen har krympet kraftig siden i fjor, men designen er ellers typisk som vi forventer for Google Pixel ut fra det vi alt har sett.

Stereohøyttalere hører til. Den kommer i tre ulike farger; blått, hvitt og svart. Google tok nylig over HTCs avdeling som produserte Pixel-telefonene, og med det har de tydeligvis også fått klemmefunksjonen fra U11 med på kjøpet. Dermed kan Pixel 2 aktivere Google Assistant om man klemmer på telefonen.

Den er den første nye Google-telefonen som kjører Android 8, men denne gang får den skarp konkurranse fra flere. Spesielt Sonys Xperia XZ1 som sendes ut i disse dager, med Android 8 fra start.

Det betyr også at vi vet litt om hvordan de nye Pixel-telefonene vil være å bruke. Vesentlig forbedret batteritid i hvilemodus er blant erfaringene vi hadde med Xperia XZ1-modellene.

Google Pixel 2 XL har heldekkende skjerm og en startpris på 849 dollar i USA. Det er lavere enn for toppmodellene fra både Apple og Samsung. Foto: Google

Pixel 2 XL - Android-veiviseren

Der den vanlige Pixel 2-modellen kanskje er litt kjedelig, er det XL-utgaven som er mest spennende. Hvis dette føles som rundt tre uker gammel deja vu, så er det fordi Apple og Google denne høsten har svært mye til felles. Inkludert én telefon som viser det beste av det som har vært, og en annen som viser hvor veien skal gå. For Google heter denne Pixel 2 XL.

Her er det 18:9-formatet som gjelder. Det har vi sett tidligere i både LG G6, Galaxy S8 og Note 8 samt Apples kommende iPhone X.

Skjermen oppgis som en hel tomme større enn for den vanlige Pixel 2-varianten, men ettersom dette er en smalere skjerm blir ikke dette en fullt så stor telefon som spesifikasjonslisten antyder.

Enda en løsning som lyder kjent er at kameraet i begge de to telefonene finner dybdedata. Dermed kan begge Pixel 2-modeller lage kunstig bokeh, som i portrettmodusene på iPhone og andre steder.

Dette gjør den ved å hente data fra to undersett piksler i samme brikke. Dermed har den dybdeinformasjon uten å trenge to separate kamera og linser. Det hele minner en del om hvordan Sony får til å sanke inn 3D-informasjon med XZ1-modellene som ikke har de to linsene Googles egen Project Tango krever.

Google fortsetter dessuten å legge vekt på viktigheten av kunstig intelligens i for eksempel bildebehandlingen. Fjorårets Pixel-modeller fikk begge en overhaling gjennom HDR+-funksjonen i Google Photos. Ved hjelp av nettjenesten appen er koblet til ble bildet forbedret for eksempel med bedre støydemping eller bedre eksponering. Og selv om kameraet ser ut til å være vesentlig forbedret i år, er altså funksjonaliteten fortsatt med.

Ingen av de to telefonene kommer til Norge med det første, men XL finner veien til noen middelhavsland i løpet av året.

Dermed ser det ikke ut til at Googles egne telefoner kan vinne norske kjøperes gunst i år heller. Fjorårets Google Pixel ble aldri offisielt tilgjengelig her, og har dermed bare vært solgt til svært høye priser gjennom gråimportørene. Uten tegn til at Pixel-produktene kommer hit på denne siden av året spørs det om du vil se særlig mange av denne på gaten.

Les mer om Googles nye Home-høyttalere her »