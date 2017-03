Nå har Facebook fått nesten alle Snapchat-funksjonene

Etter at Snapchat takket nei til Facebooks tilbud om oppkjøp i 2014 har alle de Facebook-eide tjenestene WhatsApp, Messenger og Instagram i stedet «lånt» ulike Snapchat-aktige funksjoner. Nå har hermingen også inntatt selve hovedappen til Facebook.

Facebook melder nemlig på sine nettsider at mobilappen nå får en ny kamerafunksjon som byr på et stort lass filtre, masker og kameraeffekter til bildene dine, som er noe vi kjenner godt fra Snapchat.

Direct lar deg dele videoer og bilder i Snapchat-stil med utvalgte bekjente. Foto: Facebook

I tillegg til denne får Facebook-appen også den såkalte Stories-funksjonen, som innebærer at man kan dele bilder og videoklipp som vises som en kolleksjon på toppen av nyhetsstrømmen. Bildene og videoene forsvinner etter 24 timer.

Kan også deles med spesifikke mottakere

Vi meldte i januar i år at Facebook-tjenesten Instagram har hatt stor suksess med den nye Stories-funksjonen, så det kommer nok ikke som en stor overraskelse at selskapet nå også innlemmer den i hovedappen sin.

Mobilappen får også en ny funksjon kalt Direct, som innebærer at man kan dele videoer og bilder med spesifikke utvalgte venner og familiemedlemmer. Når man sender innhold med denne funksjonen vil mottakeren kunne se videoen eller bildet og deretter enten vise videoen eller bildet én gang til eller sende et svar. Når den aktuelle utvekslingen er over vil innholdet automatisk bli slettet fra Direct.

Når det gjelder de nye kamerafiltrene- og effektene skriver Facebook at de kommer til å gjøre det mulig for brukere å selv lage effekter som de kan legge på bildene og videoene, men funksjonen skal altså ha masse å velge mellom i utgangspunktet. De nye funksjonene ruller ut til både Android- og iOS-utgavene i disse dager, men det er uvisst når de er tilgjengelig for alle.

Se videoen under for en presentasjon av de nye funksjonene.

Facebook får trolig snart et tommel ned-ikon »