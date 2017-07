Nå har «dødstidspunktet» for Flash endelig blitt satt

Adobes avspillingsprogramvare Flash har mildt sagt vært gjenstand for mye kritikk på grunn av blant annet sikkerhetsfeil, og store IT-aktører som Google, Apple og Mozilla har alle tatt steg mot å gjøre programvaren overflødig. Nå ser det ut som Flash' endelige død nærmer seg.

I et ferskt blogginnlegg kan Adobe nemlig opplyse om at all distribusjon og oppdatering av Flash-programvaren vil opphøre innen utgangen av 2020.

Selskapet skriver at det er i samarbeid med teknologipartnere som Apple, Google, Mozilla, Microsoft og Facebook at de nå planlegger å avslutte Flash en gang for alle – med den begrunnelse at åpne standarder som HTML5, WebGL og WebAssembly nå har modnet såpass at de er et fullverdig alternativ.

Blant andre Apple har for lengst tatt grep mot Flash i form av blokkering av utdaterte versjoner av programmet i sin nettleser. Foto: Apple

Oppfordrer til overføring av innhold

Adobe peker på at mange av de store nettleserprodusentene i dag integrerer de funksjonene som tidligere kun ble levert av plugin-programmer direkte inn i nettleserne, som i økende grad gjør plugin-fenomenet som sådan overflødig.

Frem mot 2020 vil Adobe oppfordre innholdsprodusenter om å starte overføringen av eksisterende Flash-innhold til de åpne formatene. I mellomtiden skal selskapet imidlertid fortsette å støtte Flash-programvaren for de mange som fremdeles baserer seg på teknologien i for eksempel nærlingslivet.

Som Google skriver på sin blogg vil den nylig kunngjort Flash-avslutningen innebære at de kommer til å fjerne Flash fullstendig fra sin Chrome-nettleser innen utgangen av 2020.

Apple på sin side peker på at de startet overgangen fra Flash allerede i 2010, da de sluttet å forhåndsinstallere programvaren. I dag krever Apples Safari-nettleser eksplisitt godkjenning på hver nettside før Flash-programvaren kjøres.