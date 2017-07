Nå har det kommet «smarte» ølbrikker – med norsk teknologi!

I dagens samfunn handler den teknologiske utviklingen gjerne om å gjøre flere saker «smarte», som gjerne er synonymt med nettilkoblede. Nå har turen kommet til noe så uventet som ølbrikker, og det ved hjelp av norsk teknologi.

Som nettstedet ZDNet melder har et amerikansk ølbryggeri ved navn Coronado Brewing Co. utviklet ølbrikker som byr på NFC-teknologi levert av det norske selskapet Thinfilm.

Effektiv markedsføring

Ølbrikkene fungerer ved at kunden berører brikken med mobilen sin, og deretter vil man tas til en nettside eller andre digitale ressurser som inneholder informasjon om et av bryggeriets nye ølprodukter. Fremstøtet er altså et rent markedsføringsstunt, og visstnok et meget effektivt sådan.

NFC-løsningen til Thinfilm har et tynt og fleksibelt format. Foto: Thinfilm

De smarte ølbrikkene skal visstnok ha ført til 17 ganger så høy konverteringsrate som annonsering via andre markedsføringskanaler.

Konverteringsrate er det som brukes til å måle antall ganger brukere faktisk benytter seg av markedsføringsverktøyene.

Fleksibel og tynn NFC-løsning

Brikkene benytter Thinfilms NFC-løsning SpeedTap, som er tynne, trådløse «lapper» med NFC-teknologi som benytter «printet» elektronikk. Enhetene er fleksible med lav vekt, og er laget for å være enklest mulig å integrere i en lang rekke ulike hverdagsprodukter for å sette dem i stand til å kommunisere med mobiler.

For å få innsikt i hvor effektive de smarte ølbrikkene var distribuerte Thinfilm og Coronado 20 bokser med 2500 brikker hver over en periode på én måned. Hver brikke hadde en levetid på cirka én uke. I tillegg den kraftige økningen i konverteringsraten skal brikkene også ha gitt en økning på 92 prosent i mobiltrafikken til det nye ølproduktets hjemmeside.

Når vi eventuelt får se en bred lansering av de nye ølbrikkene er uvisst. Mer informasjon kan du finne hos Thinfilm.