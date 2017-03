Nå har AOC lansert sin første 4K-skjerm for spillerne

Den taiwanske skjermprodusenten AOC har allerede lansert flere gode skjermmodeller rettet mot spillere den siste tiden, men de hittil hatt til gode å ta steget over til 4K-oppløsningen i dette segmentet. Nå har selskapet omsider kunngjort sin aller første 4K-skjerm for spillere.

Den nye skjermen inngår i AOCs Agon-serie og bærer modellbetegnelsen AG241UG. Skjermen har en størrelse på 27 tommer, som altså rommer 3840 x 2160 piksler.

Foto: AOC

G-Sync og håndtak på baksiden

Utover dette har den nye modellen mange likhetstrekk med tidligere AOC-spillskjermer, som blant annet innebærer at den kommer med G-Sync-teknologien for å hindre riving i bildene, samt 60 Hz oppdateringshastighet. Vi drømmer fortsatt om skjermene som kan dytte det enda et hakk videre med 4K 120 Hz, men den tiden har ikke kommet helt enda.

Av øvrige, tekniske spesifikasjoner skilter den nye Agon-skjermen med en lysstyrke på 300 nits, kontrastforhold på 1000:1, samt teknologi for å minimere flimring og blått lys for å skåne øynene.

Paneltypen er IPS, som betyr at responstiden er på 4 millisekunder, og innsynvinkelen er på 178 grader. Skjermen har for øvrig også en arm på siden til å henge hodetelefoner på, og et håndtak på baksiden er også på plass slik at det er enklere å drasse skjermen med seg rundt på turneringer.

AG241UG blir tilgjengelig neste måned, men har ennå ikke fått en spesifikk slippdato, og den norske, veiledende prisen vil ligge på 7499 kroner.

