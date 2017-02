99,6 prosent av mobilmarkedet er nå eid av to operativsystem

At Android og iOS er fullstendig dominerende når det gjelder markedsandeler på mobilmarkedet er gammelt nytt, men nå viser det seg at de to gigantene er svært nær å ta absolutt hele markedet. Det kommer frem av tall lagt frem av markedsforskningsselskapet Gartner nylig.

I det siste kvartalet i 2016 hadde Android en markedsandel på 81,7 prosent, mens iOS hadde en andel på 17,9 prosent. Det betyr at de to store til sammen nå har en global markedsandel på hele 99,6 prosent.

Dette er en ytterligere økning fra samme kvartal i 2015, da den samlede markedsandelen til de to gigantene lå på 98,4 prosent.

Hard konkurranse mellom Samsung og Apple

Apple har et knepent overtak på Samsung på mobilmarkedet.

Økningen til Android og iOS har først og fremst gått på bekostning av Windows, som nå har en markedsandel på kun 0,3 prosent, ned fra 1,1 prosent i samme periode i 2015. BlackBerry har så lav andel at Gartner har oppgitt tallet til 0,0 prosent, mens øvrige OS-er står for 0,1 prosent.

Samtidig kan Gartner melde at konkurransen mellom de to mobilprodusentene Apple og Samsung har tilspisset seg som aldri før. I det fjerde kvartalet i fjor hadde de to produsentene markedsandeler på henholdsvis 17,9 og 17,8 prosent.

I rene tall solgte Apple og Samsung henholdsvis 77 038 000 og 76 782 000 enheter, som betyr at førstnevnte kun solgte 256 000 flere mobiler. Ifølge Gartner skal dette være det nærmeste selskapene noensinne har kommet hverandre når det gjelder mobilsalg.

På tredje- og fjerdeplass finner man de to kinesiske produsentene Huawei og Oppo, med markedsandeler på henholdsvis 9,5 og 6,2 prosent.

