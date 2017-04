Nå finnes det et system som lar deg kjenne vegger også i VR-verdenen

VR-brillene er fremdeles avhengige av supplerende teknologier for å gjøre VR-opplevelsen mer komplett og realistisk, som er grunnen til at det blant annet jobbes med løsningen for å la deg kjenne virtuelle objekter fysisk i VR-verdenen. Fast Company melder nå om et nytt fremskritt på denne fronten.

Forskere ved Hasso-Plattner Institut i Tyskland har nemlig laget et system som simulerer vegger i VR-verdenen – og for den saks skyld også andre fysiske objekter.

Teknologien baserer seg på elektrisk stimulering av musklene til brukeren via elektroder, altså omtrent den samme EMS-løsningen som blant annet brukes i treningssammenheng.

«Presser» mot musklene

I denne forbindelsen brukes den elektriske stimuleringen til å «belaste» musklene på samme måte som brukeren ville gjort ved å løfte objekter eller presse mot en hard overflate, som for eksempel en vegg.

Jo tyngre objekt man løfter, eller jo hardere man presser mot overflaten, jo sterke blir den elektriske stimuleringen og motstanden som musklene utsettes for. Systemet kan stimulere opptil fire ulike muskelgrupper på samme tid og skal ifølge forskerne kunne etterligne både objekter, vegger, hyller, knapper og prosjektiler, samt materialer med ulik hardhet.

Teknologien skal være i stand til å effektivt hindre hendene dine i å gripe gjennom virtuelle objekter, som altså gir høy realisme. Samtidig skal ikke den elektriske stimuleringen være så kraftig at den påfører skader på brukeren, men kun sterk nok til at den stopper hendene dine.

I sin nåværende form bruker løsningen elektroder som plasseres på ulike steder på under- og overarmen, i tillegg til en liten «ryggsekk» med øvrig maskinvare. Ennå er produktet på et eksperimentelt stadium, og det er ennå uvisst når vi eventuelt får se en forbrukerutgave av løsningen. Les mer hos Hasso-Plattner Institut, og de også demonstrasjonsvideo under.

