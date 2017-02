Nå får Viaplay-brukere tilgang til masse nytt innhold

Strømmetjenesten Viaplay melder i dag at de har signert en ny avtale med Fox Networks Group, som gjør at Fox+-innhold blir tilgjengelig for nordiske kunder gjennom Viaplay.

Det betyr at Viaplay-kunder får tilgang til innhold fra 20th Century Fox Television, Fox 21 Television Studios, FX Productions og FNG Global. Alle Fox+-titler vil bli gjort tilgjengelige for Viaplays kunder etter at de har blitt vist på lineær-tv i Norden.

Disse Fox+-titlene er tilgjengelig på Viaplay fra og med i dag:

Wayward Pines

The X-Files

Minority Report

Scream Queen (sesong 1)

Rosewood (sesong 1)

The Bastard Executioner

The Grinder

Bones (sesonger 1-11)

Graceland

American Dad (sesonger 1-11)

Bob's Burgers

Family Guy (sesonger 1-14)

Buffy the vampire slayer

Glee

Lie to me

How I met your mother

Disse titlene blir tilgjengelig i løpet av det første året:

Outcast

11.22.63

Da Vinci's demons

Legion

Atlanta

Son of Zorn

Damien

Complications

Second Chance

Bordertown

Baskets (sesong 1)

Salem (sesonger 1-2)

Fresh off the boat (sesonger 1-2)

It's always sunny in Philadelphia (sesonger 1-11)

The last man on Earth (sesonger 1-2)

Last man standing (sesonger 1-5)

Ally McBeal

Burn Notice

Dollhouse

Prison Break (sesonger 1-4)

White Collar

Futurama

My name is Earl

