Nå får Tesla egen hundemodus

På visse moderne biler er den relativt enkelt å legge til nye funksjoner, og der stiller nok Tesla i en særklasse. Etter et forslag på Twitter i fjor høst, bestemte Tesla-sjef Elon Musk seg for at en egen «hundemodus» i bilen var en god idé.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53 — Tesla (@Tesla) 14. februar 2019

Nå, godt under et halvt år senere, er denne modusen på vei inn i Teslas biler.

Foto: Tesla

Det denne modusen gjør, er at den holder klimaanlegget i gang. Samtidig melder bilens store skjerm at eieren er ute i et kort ærend og at temperaturen i kupeen er på et levelig nivå. I dette eksempelet holder det seg på 70 grader fahrenheit, som tilsvarer 21 grader celsius.

Med denne modusen får visstnok også de firbeinte høre litt oppbyggende klassisk musikk mens de venter.

Får også vaktmodus

Foruten omtanken for kjæledyrene har også Tesla jobbet med en ny «vaktmodus», eller Sentry Mode som det heter på originalspråket.

Denne modusen sørger for at Teslaen bruker sine eksterne kameraer til å oppdage potensielle farer, som kan være alt fra å lene seg mot bilen til et faktisk innbrudd.

For slikt som det førstnevnte vil bilen ganske enkelt gå i en «alert-tilstand» der den bruker bruke kameraene til å filme alt som skjer rundt bilen, mens den innvendige berøringsskjermen også vil gjøre folk klar over det dersom de skulle se etter.

Mer alvorlige påkjenninger vil sette bilen i en alarmtilstand, der eieren varsles over mobilappen, mens både bilens alarm og musikkanlegg sørger for å lage så mye leven som mulig.

Også her vil det gjøres opptak med bilens kameraer.

Sentry Mode: Guarding Your Teslahttps://t.co/jegmAbaZr2 — Tesla (@Tesla) 14. februar 2019

På Teslas blogg kommer det frem at denne vaktmodusen rulles ut i disse dager til amerikanske utgaver av Model 3, mens nyere Model S og X vil få det senere.

Om modusen vil dukke opp i denne formen her hjemme er et annet spørsmål med tanke på at vi har andre normer og regler for personvern.

(Kilde: Electrek)