Netflix har oppdatert tjenesten for å gi mange av seriene og filmene de tilbyr lyd i mye høyere kvalitet enn tidligere. De kaller den nye funksjonen for «kvalitetslyd», og dette er en oppgradering av selve Netflix-klienten, slik at alle enheter fra TV-er, datamaskiner, konsoller eller strømmebokser potensielt støtte den. Unntaket er svært gamle enheter, som kanskje ikke er omfattet.

Økt lydkvalitet

«Kvalitetslyd» er et samlebegrep som innebærer at innhold som er merket med støtte for 5.1 Surround-lyd nå serveres i inntil 640 kilobit per sekund (kbps) mot 192 kbps tidligere. Dersom TV-en eller høyttalerne dine støtter Dolby Atmos vil du dessuten oppleve at lyden strømmes i inntil 768 kbps, opp fra dagens 448 kbps.

Her er det likevel verdt å merke seg at Dolby Atmos-støtte kun er tilgjengelig om du har Netflix' dyreste Premium-abonnement for 4K-oppløsning.

Se etter de riktige logoene

Om du lurer på om favorittfilmene dine har fått bedre lydkvalitet kan du se etter «Dolby Digital Plus 5.1», bare «5.1»-logoen, eller Dolby Atmos ikonet. Alle filmer og serier med støtte for disse lydteknologiene har nemlig fått lyden oppgradert, men du må selvsagt ha en enhet som kan gjengi lyden med disse teknologiene også.

At et av disse merkene lyser opp ved siden av favorittserien din betyr imidlertid ikke nødvendigvis at alle episodene har fått bedre lydkvalitet. Kanskje gjelder det bare den siste og nyeste sesongen, for eksempel.

– Som i studio

– Høykvalitetslyd leverer lyd som ligger nærmere det skaperne hører i studio og hver lille detalj fanges for en rikere og mer intens opplevelse, skriver Netflix selv om den forbedrede lyden.

Ifølge selskapet er ikke lyden tapsfri, men de hevder du ikke ville hørt forskjell uansett. Deres interne testing skal ha vist at det å strømme lyd i høyere kvalitet enn 640 kbps for Dolby Digital Plus, eller 768 kbps for Dolby Atmos, ikke ga noen merverdi.

Høyere lydkvalitet kan dessuten føre til oftere avbrudd og «buffering» av innhold for enheter som er koblet til en treg internettlinje, skriver Netflix.

Da er det verdt å merke seg at lyden Netflix vil servere alle med Surround eller Atmos-enheter er adaptiv. Det betyr at Netflix tilpasser lydstrømmen etter hvor god internettlinje du har, og dermed kan gi deg «så høy kvalitet som mulig uten at avspillingen må pause for å laste inn nytt innhold».

