Nå får Netflix skikkelig heftig lyd

Mye har blitt gjort for å forbedre både bildekvalitet og funksjonalitet blant strømmetjenestene, og nå har turen for alvor kommet til lyden. Netflix melder nemlig i en pressemelding at tjenesten skal få støtte for den avanserte lydstandarden Dolby Atmos.

Det første innholdet som får Dolby Atmos-støtten er en kritikerrost film ved navn Okja, som nylig ble vist på Cannes-festivalen og som nå skal være globalt tilgjengelig hos tjenesten.

«3D-lyd»

Dolby Atmos, som vi tidligere har omtalt grundig, er en relativt ny lydteknologi som blant annet innebærer at lyd kan lagres som koordinater i et tredimensjonalt kart. Dette gjør at lyden fra objekter i for eksempel filmer samsvarer med posisjonen til objektene, som altså gir en mer dynamisk og realistisk lydopplevelse.

Dolby Atmos krever en del høyttalere hvis du skal gjøre det skikkelig, men det finnes også kompatible lydplanker som gjør oppsettet mye enklere. Foto: Dolby

For å få glede av den nye Netflix-støtten må man vel å merke være i besittelse av øvrig utstyr som støtter Dolby Atmos-standarden, og her er utvalget ennå relativt begrenset.

Som Netflix skriver i pressemeldingen støtter Xbox One og Xbox One S Dolby Atmos-strømming. Ellers har flere av LGs nye OLED-TV-er i 2017-kolleksjonen innebygget støtte. Det finnes for øvrig også flere lydplanker på markedet som gir deg Dolby Atmos-lyd uten at du trenger å fylle opp rommet med høyttalere.

Mer informasjon om standarden og hvordan man setter opp et Dolby Atmos-system kan du lese om i vår Ekstra-artikkel, og Netflix har også opprettet en hjelpeside for hva som kreves for Atmos-lyd på strømmetjenesten. Ennå er det altså kun én film hos Netflix som støtter standarden, men mer innhold skal legges ut etter hvert, lover tjenesten.

