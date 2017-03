Nå får HTC Vive og Oculus Rift en ny, farlig utfordrer

Mange jobber riktignok nå med VR-produkter, men enn så lenge er det hovedsakelig kun HTC Vive og Oculus Rift som utgjør det «fullverdige» VR-segmentet. Nå skal imidlertid en annen stor og sterk aktør kaste seg på karusellen, nemlig LG.

Den sørkoreanske giganten har nemlig bekreftet overfor nettstedet RoadtoVR at de skal lansere et par VR-briller i samarbeid med Valve. Sistnevnte er det samme selskapet som HTC samarbeidet med om Vive-brillene.

Det er ikke så mye som er kjent om brillene ennå, men én viktig detalj er at brillene skal støtte SteamVR Tracking-plattformen, som er den samme plattformen som de kjente HTC Vive-brillene benytter.

Oculus bør nok også være nervøse for LGs nye fremstøt på VR-fronten. Foto: Eirik Helland Urke, TU Media

Skal gi neste generasjons VR-opplevelse

Det innebærer altså at LGs produkt skal være i stand til presis, tredimensjonal sporing av brukeren i romskala ved hjelp av basestasjoner. LGs nye produkt ser dermed ut til å bli en direkte, og potensielt farlig rival til HTC sine VR-briller.

Interessant nok uttalte Valve imidlertid overfor RoadtoVR at LGs briller skal by på «neste generasjons» VR-opplevelse, som muligens kan tolkes dithen at produktet blir enda mer avansert enn det eksisterende utvalget.

LG har allerede en prototype klar som visstnok skal vises frem på Game Developers-konferansen denne uken, og selskapet har bekreftet at de skal kunngjøre pris og lanseringsdato litt senere.

LG har for øvrig gjort et forsiktig fremstøt på VR-fronten tidligere med sine mobile LG 360 VR-briller, men disse var såpass svake at de fikk totalslakt av vår utsendte som testet brillene ved lanseringen i fjor sommer.

