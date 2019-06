Nå får Google Maps også speedometer

Google rullet nylig ut varsling om fotobokser i Google Maps, og nå får tjenesten et eget speedometer i sanntid, skal vi tro Android Police.

Speedometeret vil kunne aktiveres i innstillingene og dukker opp nederst i venstre hjørne, ved siden av fartsgrensen.

Android Police melder om at de har fått rapporter om at speedometeret har vært tilgjengelig i mange land, deriblant en del land i Europa, men at det ser ut som om tjenesten rulles ut sakte og gradvis. Enn så lenge har vi ikke sett den i Norge.

Arven fra Waze

Speedometer er for øvrig en ny funksjon Google Maps har arvet fra Waze, karttjenesten Google kjøpte tilbake i 2013. Det var også både fotoboksvarslingen og fartsgrenseindikatoren som altså nylig kom på plass.

Førstnevnte bekreftet Statens vegvesen at var lovlig overfor Tek.no.

– Det er viktig å poengtere at jo færre bilder som tas i fotoboksen, jo bedre virker de. Om fører reduserer farten fordi hun vet fotoboksen er der, fordi Google Maps forteller henne det, eller fordi hun har andre hjelpemidler som forteller henne at det er lurt å senke farten, spiller ingen rolle fordi ønsket fartsreduksjon er uansett oppnådd. Fotobokser står utplassert på særlig ulykkesutsatte vegstrekninger hvor vi vet at fart er en stor bidragsyter til ulykken, sa Bjørn Brændshøi i Transportavdelingen i Statens vegvesen.

Vi har forespurt Google Norge om vi kommer til å se speedometeret i Google Maps også i Norge, men foreløpig ikke hørt tilbake.

Det er selvfølgelig også verdt å påpeke at GPS-baserte fartsmålinger ikke nødvendigvis er de mest nøyaktige, så det er sannsynligvis verdt å holde et øye på bilens eget speedometer om det er bil du kjører.

Har du fått speedometerfunksjonen i Norge? Hør fra deg i kommentarfeltet.