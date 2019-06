Nå får du bedre kontroll over YouTube-anbefalingene dine

Med 300 timer ny video som lastes opp hvert eneste minutt er det ikke småtteri du har å velge mellom når du taster inn «YouTube» i nettleseren din. For de fleste av oss er imidlertid YouTube mest de videoene som dukker opp på forsiden som anbefalinger, og fra kanalene du følger. Om du har inntrykk av at disse anbefalingene til tider kan virke ganske tilfeldige, er du ikke alene.

Ifølge Google, som eier YouTube, har nemlig mange brukere etterlyst flere muligheter til å forme hva slags innhold som dukker opp på startsiden, i anbefalingene og i den automatiske videokøen deres.

Blokker hele kanaler

Nå er YouTube klar til å gi deg et verktøy for å gjøre forslagene mer relevant for deg, eller i det minste litt mindre irrelevant på sitt verste.

Muligheten til å blokkere anbefalinger fra en kanal som stadig dukker opp på startsiden din blir nok populær.

Med verktøyet kan du nemlig blokkere hele kanaler fra å vise videoer i anbefalingene dine.

Kjekt om du til stadighet plages av skikkelig irriterende eller irrelevante forslag fra kilder mange andre tydeligvis elsker. Dette skiller seg fra dagens «ikke interessert»- valg, som kun lar deg fortelle YouTube om enkeltvideoer du ikke likte.

Det nye «Ikke anbefal kanal»-valget er allerede tilgjengelig fra menyen med tre prikker-symbolet på smarttelefoner, mens det kommer til datamaskiner litt senere.

Smartere algoritme

Uavhengig av om du tar i bruk det nye blokkeringsverktøyet mener Google at de har klart å gjøre algoritmen som anbefaler videoer til deg smartere. Som et resultat skal du dermed få opp mer relevante anbefalinger som i større grad enn tidligere er knyttet opp til temaer du har vist interesse for.

Om du har sett mange videoer om baking vil for eksempel YouTube fremover vise deg en seksjon med innhold andre bakeentusiaster har likt.

Det gjenstår selvsagt å se om endringene faktisk gjør anbefalingene bedre. Uansett vil YouTube snart begynne å fortelle deg hvorfor videoer om nye temaer eller kanaler dukker opp hos deg. Så du slipper å lure på om det er fordi kanaler du følger har likt det eller romvesen har logget inn og «binget» videoer av Nascar-racing eller tømmersleping på kontoen din mens du sov.

(Kilde: Google)