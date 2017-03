Nå er team «Hardware.no» blitt tenåring

Hva gjør datamaskinen din når du sover?

Kanskje den ikke gjør noe som helst annet enn å telle elektriske sauer, og da er det noen som mener at dette er uutnyttet regnekraft. Så mot tampen av forrige årtusen kom det også på plass løsninger for å bruke verdens sovende prosesseringsmuskler til noe fornuftig.

Ved å dele opp store regnestykker i små nok biter til at en vanlig PC kunne takle det, og så distribuere delene ut til de som ønsket å bidra, ble det mulig for selv privatpersoner å delta på store prosjekter.

Distribuert databehandling tiltrakk seg snart almuens interesse gjennom SETI@home – som lar deg bidra i jakten på små grønne menn – og Folding@home, der datakreftene vies til forskning rundt alvorlige og sjeldne sykdommer.

Tretten år med Folding

I forrige tiår stablet noen av våre ivrige forumbrukere på beina et Folding@home-lag med det velklingende navnet «Hardware.no», som ikke bare fremdeles holder koken, men også er blant de ti lagene som bidrar mest – i skrivende stund ligger de på en femteplass.

Og i dag 20. mars er den snart to tusen sider lange Team «Hardware.no»s forumtråd tretten år gammel, så da kan vi vel si at laget endelig har blitt tenåring.

Tek.no gratulerer med dagen.

Vi kan også trekke frem brukeren «war» som ligger på en global andreplass over produserte poeng for Folding@home.

Bak denne brukeren skjuler det seg to personer. På forumet er de kjent som War og Sn1ken, men til daglig går de under henholdsvis Stian Andersen og Kristoffer Alm.

Vi har for øvrig skrevet om Andersens «hobby» tidligere også:

Gammel, men god

«War»s massive Folding-rigg. Men du trenger da ikke gå så langt for å bidra... Foto: «War» / Stian Andersen

I dataverdenen pleier gammelt å bety utdatert, men distribuert databehandling er minst like aktuelt i dag som ved årtusenskiftet. For noen år siden ga grafikkbrikkeprodusenten Nvidia en pris på 200 000 dollar til Folding@home, som også ønsker å bruke nettverket til å finne mer effektive former for kreftbehandling.

Med stadig kraftigere bærbare enheter, er også mobiltelefoner og nettbrett potensielle bidragsytere. Det finnes en app for Android som lar deg bruke datakraften i mobilen til noe fornuftig mens du er i drømmeland.

Og hvis du synes selv det høres slitsomt ut, er det mulig å bidra direkte i nettleseren Chrome.

Så rent teknisk sett er det flere mulige måter å gjøre en innsats på.

Hva Folding@home egentlig er?

Team «Hardware.no» har ingen direkte tilknytning til Tek.nos redaksjon.