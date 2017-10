Nå er straks lydløse MSI Cubi 3 Silent i butikkene

Den vifteløse MSI Cubi 3 Silent fristet oss allerede da vi fikk se den på Computex i sommer, og mot «slutten av oktober 2017» skal den ifølge MSI bli tilgjengelig verden over.

Den aluminiumskledde småtassen skal dukke opp i to versjoner: Cubi 3 Silent og Cubi 3 Silent S. Modellen med den ekstra «S»-en er i hovedsak ment for bedrifter og butikker, og skiller seg fra konsumentversjonen ved å ha flere USB 3.0- og gigabit LAN-porter. Den har også COM-porter som kan kobles til spesielt utstyr.

Uansett utgave kan du velge mellom utførelse i sort eller sølv.

Fellesnevneren er at du på innsiden ikke finner noen vifte, ettersom Kaby Lake-U-prosessoren skal klare seg med passiv kjøling i dette kabinettet. Det er grunnen til at den har en såpass luftig design.

I Norge vil Cubi 3 Silent-serien først dukke opp som rene barebone-utgaver i med alt fra Celeron- til Core i7-prosessor loddet fast på hovedkortet, så for de fleste vanlige jobber vil det være en versjon som passer. PC-en kan utstyres med opptil 32 GB RAM.

Datamaskinen kan ellers settes opp med en M.2-SSD, der både SATA og PCIe er støttet. En 2,5-tommers harddisk eller SSD kan også settes inn for ytterligere lagringsplass.

HDMI 1.4 og HDMI 2.0

En forskjell som er verdt å få med seg er at selv om begge versjonene har HDMI, er det bare «butikkutgaven» Cubi 3 Silent S som er utstyrt med HDMI 2.0 – som betyr støtte for 4K-oppløsning med 60 Hz oppfriskningsrate.

Den enklere Cubi 3 Silent har HDMI 1.4, som er begrenset til 30 Hz i samme oppløsning. Men dette vil nok ikke være noe stort problem ettersom Cubi 3 Silent-serien også har DisplayPort-utgang som kan ta jobben.

Sånn sett vil begge utgaver også klare seg fint i et oppsett med en 4K-skjerm.

Umiddelbart vil Cubi 3 Silent-serien komme til Norge i rene barebone-utgaver, der du altså putter inn minne, disker og operativsystem selv. Rundt årsskiftet vil den også være å få i ferdig bygde utgaver, får vi vite av MSI.

Her på berget ser det ut til at vi kun får to utgaver å velge mellom i første omgang. En vanlig Cubi 3 Silent med Core i5-7200U-prosessor og en S-versjon med Core i3-7100U-prosessor.

Veiledende priser er satt til henholdsvis 4790 og 3790 norske kroner.

