Dette er Steam-tilbudene du faktisk bør slå til på

Like sikkert som at den norske sommeren har kommet med regn og vind åpner Valves spillnettbutikk Steam gluggene for sitt velkjente sommersalg for PC-spillere.

Steamsalget er kjent for å gå så lavt som 90 prosent på enkelte spilltitler, så hvis man først er ute etter PC-spill til en god pris er dette ofte tiden å slå til.

Det er flere hundre spill på salg nå, men mange av spillene er ikke særlig gode, og tilbudene kan være ganske dårlige. Det kan være lett å gjøre bomkjøp.

Vi skal ikke prøve oss på noen spillanbefalinger for akkurat deg, men i listen nedenfor har vi samlet noen populære «trippel-A»- samt indie-titler på salg som også har fått svært gode anmeldelser av andre spillere.

Om du selv vil finne gode spill med høy brukerscore og stor rabatt anbefaler vi å bruke SteamDB-verktøyet her.

Noen av høydepunktene i Steam-salget

Tittel Pris Avslag i prosent Steam-score Portal 2 7 kr 90 97 The Witcher 3: Wild Hunt GotY Edition 120 kr 70 96 Slay the Spire 88 kr 50 96 Ori and the Blind Forest: DE 69 kr 50 96 South Park: The Stick of Truth 60 kr 80 95 Dishonored 28 kr 67 95 Resident Evil 2 330 kr 34 95 Borderlands 2 35 kr 75 95 BioShock Infinite 50 kr 75 95 Life is Strange Season 1 21 kr 85 94 Tomb Raider 22 kr 85 94 Undertale 28 kr 60 94 Divinity: Original Sin 2 204 kr 40 94 Batman Arkham Asylum GotY Edition 35 kr 75 93 Abzu 56 kr 60 92 Night in the Woods 84 kr 40 91 Deus Ex: Human Revolution DC 20 kr 85 91 Cities: Skylines 50 kr 75 90 Middle Earth: Shadow of Mordor 84 kr 50 90 Dark Souls III 150 kr 75 90 Hellblade: Senua's Sacrifice 100 kr 50 89 Hitman: Absolution 30 kr 80 89 Metal Gir Solid V: The Definitive Exp. 99 kr 60 88 Yakuza 0 99 kr 50 87 Mutant Year Zero: Road to Eden 209 kr 40 87 Total War: Warhammer II 280 kr 50 85 Druidstone: The Secret of the Menhir Forest 114 kr 35 85 Two Point Hospital 162 kr 50 83 Assassins Creed: Origins 231 kr 60 83 Assassins Creed: Odyssey 290 kr 50 81 XCOM 2 112 kr 75 80 Watch Dogs 2 115 kr 80 78 Ghost Recon: Wildlands 171 kr 65 74 Grand Theft Auto V 150 kr 50 70

I tillegg til enkelttitler kan du også kjøpe samlepakker med flere titler fra en spillutvikler, gjerne heftig rabattert. Eksempler er Fallout, Bioshock, Devil May Cry, Tomb Raider, Hitman- og Assassins Creed-serien med flere.

Kanskje trenger du et nytt grafikkort for sommerens spilling?

Vil du faktisk spille dem?

Tidligere har flere store spillbutikker som Origin, Uplay og GOG også hatt store sommersalg. Ingen av disse har foreløpig fulgt Steams eksempel, men dette kan endre seg i løpet av de kommende dagene og ukene, så om du planlegger innkjøp av spill til fullpris bør du kanskje tenke deg om.

Før du handler altfor mange nye spill bør du dessuten ta en gjennomgang av hvor mange av fjorårets impulskjøpte tilbudsspill du ennå ikke har begynt på. Blir det egentlig noe annerledes i år, eller er dette sommeren du skal gi dem oppmerksomheten de fortjener heller enn å kaste enda mer penger på å utvide den mørkegrå spillisten din?

Vi ønsker deg uansett god tilbudsjakt og spillsommer. Årets sommersalg startet i går 26. juni og avsluttes 9. juli, altså om halvannen uke.

Vi har sjekket prisfallet på spill til PC og konsoll:

(Kilder: Steam, SteamDB)