Mercedes-Benz EQC blir billigere enn både e-tron og i-Pace

Mercedes-Benz varsler i dag at prisene på elbilen EQC nå er klare. Den vil koste fra 616 900 kroner inkludert levering, som betyr at den prises lavere enn konkurrentene Audi e-tron (652 060 kr) og Jaguar i-Pace (649 900 kr).

Tesla Model X er nok ikke helt sammenliknbar størrelsesmessig, men den starter uansett på 784 800 kroner etter at Standard Range-utgaven ble gjeninnført nylig.

EQC 400 4Matic, som bilen egentlig heter, har et batteri på 80 kilowattimer og en rekkevidde på 417 kilometer etter WLTP-standarden, slik vi skrev fredag. 408 hestekrefter og 760 Nm dreiemoment gir 0-100 km/t på 5,1 sekunder, og for norske kunder er det garantert også vesentlig at EQC kan dra henger på opptil 1800 kilo.

Se ellers sammenlikning med konkurrentene nederst i saken.

Mercedes har lagt pressekjøringen av EQC til Norge, og den starter i dag. Her er bilen på plass på Gardermoen. Foto: Hanne Hattrem, VG

Godt med utstyr

EQC får også ganske solid med utstyr inkludert i standardutgaven. Vi nevner blant annet delelektriske forseter (elektrisk i høyde og rygg), elektrisk bakluke, parkeringsassistent, ryggekamera, automatisk nødbrems og varme i forsetene.

Utstyrsnivået i innstegsmodellen fikk for eksempel Audi e-tron en del kritikk for. Den har for eksempel ikke setevarme, ikke elektriske seter og ikke adaptiv cruisekontroll, tross at prisen altså er på over 650 000 kroner. Adaptiv luftfjæring er imidlertid standard på e-tron, det har ikke EQC.

– Avhengig av kundenes egne ønsker om ytterligere ekstrautstyr antar vi at de fleste bilene vil koste mellom 680.000 og 720.000 kroner. Noen antakelig litt under, andre litt over, men det viktigste er valgfriheten allerede fra salgsstart, sier Kjetil Myhre, direktør i Mercedes-Benz personbil, i en pressemelding.

De norske og nordiske journalistene som er på EQC-kjøring i Norge får litt av hvert av værforhold å teste bilen i. Foto: Hanne Hattrem, VG

720 000 - 740 000 for en toppspesifisert bil

Kun standardfargene sort og hvit er inkludert i prisen, og alle andre lakkvarianter koster enten 6 710 eller 12 820 kroner. Vil du ha skinnseter må du også legge til minst 18 000 kroner, og det nevnte hengerfestet koster også 8 260 kroner ekstra.

Legger du til alt som finnes av tilvalg blir likevel ikke prisen høyere enn rundt 740 000 kroner – betydelig mindre enn Audi e-tron, hvor Exclusive-varianten koster 822 700 kroner.

Mercedes tar seg likevel godt betalt for vinterhjul. 32 000 kroner er billigste alternativ for en pakke med ferdigmonterte dekk og felger.

Førermiljøet i EQC. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kan levere noen i år

Mercedes-Benz opplyser at norske forhandlere som de første i verden vil ha bilen i sine lokaler i månedsskiftet august/september. Da vil bilen bli tilgjengelig for prøvekjøring, med prioritet til reservasjonsholderne i starten.

De første vil kunne hente ut bilene sine allerede i år, og Myhre sier at de forventer et «par hundre» biler i fjerde kvartal. Etter det til tilgangen være «svært god», hevder importøren.

Slik er for øvrig Mercedes-Benz EQC sammenliknet med de mest aktuelle konkurrentene: