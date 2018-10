Nå er prisen på elektriske Kia Niro klar

Kia inviterte mandag til den første pressevisningen av kommende e-Niro på norsk jord, og hadde også med seg en nyhet, nemlig prisen.

377 400 kroner skal Kia ha for sin såkalte First Edition, og de påpekte at det betyr at du kan ha bil med metallic lakk og vinterhjul for under 400 000 kroner. Elektrisk soltak koster 5900 kroner ekstra.

Importøren har bestemt seg for kun å levere den topputstyrte utgaven i Norge, på samme måte som for eksempel søstermerket Hyundai har gjort med sin Kona.

Det betyr batteri på 64 kWh, rekkevidde på 485 kilometer etter WLTP-standarden, skinnseter og det siste av Kias sikkerhetsteknologi. Bilen har ellers en motor på 204 hestekrefter, 395 Nm dreiemoment og akselerer fra 0-100 på 7,8 sekunder.

Prisen betyr også at Kia plasserer seg i en nisje av elbilmarkedet hvor det ikke finnes så mange andre biler på nåværende tidspunkt. Av biler med sammenliknbar batteristørrelse og rekkevidde har vi Hyundai Kona, som for eksempel koster fra 325 900 kroner, mens Opel Ampera-e starter på 359 900 kroner. Det er heller ikke usannsynlig at Tesla Model 3 blander seg inn her fra og med starten av neste år. Alle disse tre har imidlertid lange ventelister.

2000 biler neste år

Om du står langt ut på reservasjonslisten for e-Niro må du imidlertid også belage deg på å vente lenge. Kia varsler at de første kundebilene vil leveres i januar 2019, men de forventer ikke mer enn 2000 biler til Norge neste år – til tross for at Norge er et såkalt «prioritert marked» sammen med Sverige, Nederland og Frankrike.

Det betyr at det sannsynligvis blir godt ut i 2020, muligens 2021, for de 6250 som har betalt inn depositum på bilen på nåværende tidspunkt. Situasjonen kan minne om nevnte Kona, hvor Hyundai har operert med ventetider på opptil to år.

De første 100 bilene vil ankomme Norge i desember, men dette vil være demobiler for forhandlere og liknende. Deretter vil det komme 100 biler i januar, som altså skal gå til kunder. Kia sier for øvrig at de ikke helt har bestemt seg for modellnavn og utstyr på bilene som kommer etter First Edition.

Førermiljøet er i høyeste grad konvensjonelt. Her er det i stor grad fysiske knapper og knotter som gjelder. Legg ellers merke til «girspaken», som er blitt til et hjul. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke hengerfeste, ikke app – foreløpig

De mest ivrige går også potensielt glipp av to ting de sannsynligvis gjerne skulle ønsket bilen hadde: Hengerfeste og tilhørende app. Hengerfestet er noe Kia sentralt ønsker å gjennomføre en omfattende vintertest av før de legger til som en mulighet, selv om de første testene har sett «veldig bra ut». App krever på sin side en navigasjonsenhet med støtte for SIM-kort, noe modellen på de første bilene ikke har.

Beskjeden fra Kias leder for produkt og logistikk, Bo Vig Jensen, var at de burde vite mer om appen i løpet av en måneds tid. Kia varsler også at de kommer til å lukke for nye reservasjoner i løpet av kort tid, og at kontraktssigneringene for de 100 første skal skje innen 1. desember. Deretter vil kontraktene signeres løpende etter kønummer.

Om du har et tidlig reservasjonsnummer og gjerne ønsker tilhengerfeste og/eller app, vil du kunne velge å vente på disse tingene og dermed slippe andre frem i køen. Å ettermontere hengerfeste på tidlige utgaver av bilen er heller ikke noe Kia ser for seg blir aktuelt, da det krever ny typegodkjenning av bilen.

Greit med plass i baksetet, men gulvet sitter høyere enn i hybrid-Niro. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Romslig bil, greit med bagasjeplass

E-Niro fremstår ellers som en relativt romslig familiebil (bilen er to centimeter lengre og 2,5 centimeter høyere enn sine hybridsøsken), men siden batteriet tar opp en del plass i bunn av bilen er gulvet i baksetet noe hevet. Det kan gi tynt med plass til tærne under setet foran om det sitter langbeinte mennesker i baksetet. Selv om gulvet er hevet er det imidlertid god plass i høyden også bak, i alle fall for undertegnedes 183 centimeter på strømpelesten.

Bagasjerommet byr også på godt med plass, med 451 liter. Det er til sammenlikning 16 liter mer enn Nissan Leaf, snaut 80 liter mer enn Hyundai Kona (373 liter uten lagringsplass til kablene) og godt over 100 liter mer enn VW e-Golf (341 liter).

Kia sier de har valgt å fjerne isoporkassen under bagasjeromsgulvet for å få mest mulig bagasjeplass i bilene som kommer til Norge. Dette er noe man kan gjøre selv i Kia Soul EV, men det anbefales ikke, da viften til batteriet sitter under og det kan skape problemer med mye vekt oppå. Niro har væskekjølt batteri, så der slipper man det problemet.

I baksetet på demobilen Kia viste frem mandag fantes det for øvrig et helt vanlig 220 volts-uttak, men dette vil ikke være mulig på bilen som selges i Norge. Bilen har imidlertid både USB-uttak og trådløs ladeplate for mobil foran.

Slik ser bagasjerommet ut etter at bunnplata er tatt ut. I bilene som kommer til Norge vil plast og isopor fjernes, som betyr at bagasjerommet blir dypere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ladeporten sitter plassert foran. I motsetning til på Soul EV har Kia gått for CCS-hurtiglading i denne omgang. e-Niro vil kunne lade med opptil 100 kW effekt, noe som gir mulighet for 0-80 prosent på 54 minutter. Skal du lade fra tomt til fullt batteri på en 16 A-kurs hjemme (3,6 kW) må du belage deg på rundt 20 timer.

Kia Norge har fått fatt i to demoversjoner av bilen, som vil gjøre rundtur blant forhandlere i Norge de kommende par ukene. Den vil også vises frem på bilmessen på Sotra utenfor Bergen 2. - 4. november.