Vi ga dem vårt «Best i test»-stempel. Nå er de på tilbud

I løpet av høst og vinter har vi testet nærmere 50 par med trådløse hodetelefoner i ulike formfaktorer, og det har selvfølgelig utkrystallisert seg noen favoritter for redaksjonen.

Luksushodetelefoner

Ett av de parene som kommer særdeles høyt på den lista er Bang & Olufsen Beoplay H7. De er først og fremst veldig pene å se på, og de eksklusive materialvalgene med stål og skinn i førersetet gjør at de føles både luksuriøse og særdeles komfortable å ha på.

Lyden er dessuten helt i toppklassen, spesielt om du liker musikk med pumpende, suggestiv bass. Du kan også skru høyt, høyt opp, for de har en flott kontroll og dynamikk i toppen, selv om noen purister kanskje vil synes de mangler ørlite detaljer i enkelte vokaler.

Lydbildet er luftig, stereoperspektivet topp og lyden alltid velbalansert og særdeles engasjerende. Vi kalte den nylanserte storebroren Beoplay H9 for et «drømmehodesett», og med unntak av noen små forskjeller i lyden i H9s favør er den eneste forskjellen at H7 mangler aktiv støykansellering.

Vi smalt til med en Best i test-heder til H7 da vi testet dem nylig. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batteritiden er absolutt godkjent med rundt 20 timer, og om vi skulle satt fingeren på noe, er det først og fremst at touchkontrollene på siden av den høyre øreklokken ikke alltid er like enkle å ha med å gjøre. Det andre er at prisnivået gjør disse hodetelefonene uaktuelle for mange, fordi de til vanlig koster rundt 3800 kroner.

Bang & Olufsens Beoplay-app har en equalizer som lar deg finjustere lyden slik du vil ha den. Undertegnede foretrekker ørlite mer futt i diskanten enn hva de leverer ut av eska. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

På tilbud

En kjapp titt hos vår kommersielle partner Prisguide.no viser imidlertid at Beoplay H7 i skrivende stund er på tilbud hos Spaceworld Soundgarden til 2995,-. Det gjør dem til vårt soleklare førstevalg om du først har tenkt å bruke et par-tre tusen på hodetelefoner.

Prisguides prishistorikk-funksjon viser at det er et tilbud som har dukket opp med noen ujevne mellomrom, og det laveste disse har vært solgt for - med unntak av en villmannspris på 2399 hos Boozt.com en dag før jul.

En rent personlig og uforskammet subjektiv sidenote: I tillegg til Jabra Move, som støtt og stadig koster 399 kroner i ulike nettbutikker, og muligens Amadeus AE NC, som Expert satte ned til 739 kroner etter at vi skrev at Biltemas «bluetooth-hodetelefoner» i praksis er akkurat samme produkt, er Beoplay H7 og H9 de to eneste trådløse hodetelefonene vi har testet som jeg faktisk kunne vurdert å betale prisen for.

For meg, som liker lystig, basspumpende pop, er Bang&Olufsen-hodetelefonene i stand til å fremkalle endorfiner omtrent som ingen andre hodetelefoner. Når de i tillegg både ser bra ut, er svært komfortable å ha på og i tillegg har en kjempestabil bluetooth-tilkobling er dette lite annet enn ren lykke for pengene.

PS: Det ser ut som om det stort sett er den svarte modellen som er mulig å få tak i. Den hud- og stålfargede er også på tilbud, men den er utsolgt både på nett og i butikk.

