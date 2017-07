Nå kan du prøve splitter nye MacOS

Under utviklerkonferansen WWDC tidligere denne måneden viste Apple for første gang frem den nyeste versjonen av MacOS: High Sierra. Mange trodde umiddelbart at navnet var en spøk, spesielt da Craig Federighi gjentatte ganger vitset om "high"-delen av navnet.

Men navnet er her for å bli, og nå er det tilgjengelig for alle å prøve.

Kan du få High Sierra?

De fleste Mac-maskiner kan kjøre det nye operativsystemet, men her følger en detaljert liste:

iMac (Sen 2009 eller nyere)

(Sen 2009 eller nyere) MacBook Air (2010 eller nyere)

(2010 eller nyere) MacBook (Sen 2009 eller nyere)

(Sen 2009 eller nyere) Mac Mini (2010 eller nyere)

(2010 eller nyere) MacBook Pro (2010 eller nyere)

(2010 eller nyere) Mac Pro (2010 eller nyere)

Åpen beta

MacOS High Sierra har vært tilgjengelig å laste ned for utviklere allerede, men nå slipper Apple altså «Public Beta»-versjonen. Det vil blant annet si at et ekstra småfeil har blitt rettet opp, selv om Apple gjør det veldig klart at dette ikke er et ferdig produkt. Den endelige versjonen av MacOS High Sierra kommer ikke før senere i høst.

Vi lastet ned det nye operativsystemet allerede dagen etter det ble vist frem på WWDC, og hvor vi fant frem de fem mest interessante nyhetene i High Sierra. Men hvis du vil laste det ned selv er det bare å gå til beta.apple.com/sp/betaprogram/, og koble til Apple-kontoen din. Deretter vil du motta nedlastingsinformasjon.

Og som vanlig, når du laster ned ustabil programvare, er det lurt å følge et par punkter:

Installer programvaren på en sekundær Mac (eller i det minste på en annen partisjon enn den du bruker til vanlig)

Ta backup av Macen før du installerer High Sierra

Installér oppdateringene som rulles ut i løpet av sommeren og høsten – til slutt vil det være den ferdige versjonen av High Sierra du laste ned

Har du en iPhone eller iPad?

