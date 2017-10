Nå er Halloween-salgene i gang

Nettbutikker som Steam er beryktet for sitt sommersalg på spill, men skyr slettes ikke muligheten til å slå av prosenter om anledningen byr seg på andre måter også. Nå står Halloween for tur, og i den anledning frister både Steam og Good Old Games (GOG) deg med inntil 90 prosent avslag på en rekke titler.

Og ikke tro at avslagene holder seg til grøsser- eller skrekkspill, for på topplisten over de mest kjøpte spillene på tilbud finner vi blant annet GTA V og The Witcher.

Under har vi listet opp utvalgte populære titler fra Steam og GOG som er på tilbud.

På tilbud hos Steam

Tittel Pris Avslag Brukerscore The Witcher 3 GOTY 160 kr 60 kr 97 Grand Theft Auto V 270 kr 50 kr – Rise of the Tomb Raider 163 kr 60 kr 92 Prey 255 kr 25 kr 88 Stellaris 108 kr 60 kr 85 Bayonetta 134 kr 33 kr 92 Deus Ex: Mankind Divided 102 kr 75 kr 65 Resident Evil 7 250 kr 50 kr 90 Tyranny 120 kr 60 kr 86 Cities Skylines 50 kr 75 kr 91

En egen tilbudskategori for VR-skrekkspill er dessuten tingen for deg som vil betale for å tisse i buksa av redsel. I tillegg til enkelttitler kan du også få tilslag på en del samlepakker med nedsatte titler fra en spesifikk spillutvikler.

På tilbud hos GOG

Tittel Pris Avslag The Walking Dead 65 kr 70 kr Grim Fandango Remastered 26 kr 75 kr Dying Light: The Following 188 kr 60 kr Dead Space 37 kr 80 kr Lego: Batman 36 kr 70 kr Broken Age: The Complete Adventure 47 kr 75 kr

Det er verdt å merke seg at alle spill som selges gjennom GOG er DRM-frie, og kommer altså uten noen form for kopibeskyttelse. Om du kjøper spill for over 15 dollar får du med Tales from the Boarderlands uten ekstra kostnad.

Før du handler altfor mange nye spill bør du kanskje ta en gjennomgang av hvor mange tidigere impulskjøp du ennå ikke har begynt på, men vi ønsker deg uansett lykke til og god tilbudsjakt.

Steam avslutter salget 1. november, mens GOG holder det gående en dag ekstra.

Har du funnet en nedsatt spilljuvel? Spre ordet i kommentarfeltet!

