Nå er Galaxy S8-datoen bekreftet

Tek.no / Barcelona: Mange ble skuffet da Samsung avslørte at de ikke ville ta med seg Galaxy S8 hit til Barcelona og Mobile World Congress. Det ville nødvendigvis bety lenger ventetid både på en ny toppmodell fra selskapet, og på en arvtager til fabelaktige Galaxy S7.

Men en liten trøst får vi likevel. Som det gikk rykter om i forkant tok Samsung med seg noen hint i bagasjen. Disse dukket opp på storskjermen i etterkant av to nye nettbrettlanseringer. Aller viktigst: datoen.

Den 29. mars blir Galaxy S8 lansert i en av Samsungs egne Unpacked-pressekonferanser. Det stemmer med antakelsene som har gått i forkant av mobilmessen.

Avslørende video

En liten videosnutt ble vist frem. Tilsynelatende uten å avsløre noe særlig av telefonen. Men den ser saktens ut til å avsløre nok. Den lille forsmaken viser nemlig en mengde rudimentære telefonformer, før den forklarer at dette pleide å være det vi tenkte på som en telefon.

Mange av ryktebildene så langt har hatt mye til felles med formene vi ser i Samsungs nye video.

Den avsluttes med et omriss som likner på en prikk på de lekkede bildene vi har sett så langt. Dermed er det bare å glede seg til at nok en mobilprodusent gjør det slutt med de irriterende rammene som tar opp ekstra plass i lommen.

Se Samsungs lille snutt under. Siden det ser ut som om ryktene så langt har vært noenlunde riktige, kan det være greit å nevne at ryktene også vil ha det til at den kommer i salg den 21. april. Men her er det uansett verdt å få med at ulike markeder kan ha ulike starttidspunkt, så i motsetning til selve lanseringen som bare skjer én gang, trenger ikke denne datoen å være representativ for oss i Norge.

