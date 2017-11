Nå er én Bitcoin verdt nesten 80 000 kroner

Det har kommet mange nyheter om Bitcoin den siste tiden, og det er det en god grunn til: Valutaen opplever nemlig en helt eventyrlig vekst for tiden. Nå har enda en historisk topp blitt nådd, melder blant andre CoinDesk.

I helgen brøt Bitcoin-verdien nemlig grensen på 9000 dollar, for aller første gang. I skrivende stund ligger verdien på 9650 dollar hos CoinMarketCap, og i norske kroner er verdien på rett rundt 79 000 kroner.

Dermed er den store milepælen på 10 000 dollar såvisst innen rekkevidde, og som CoinDesk rapporterer har Bitcoin allerede nådd en verdi på 10 000 dollar på noen av børsene i Sør-Korea.

Bitcoin-utviklingen den siste uken. Det går fremdeles bare én vei. Bilde: CoinMarketCap

Femdobling på seks måneder

Det var ikke mange dager siden vi meldte at Bitcoin hadde nådd 8000 dollar, eller nesten 70 000 kroner, så verdien har med andre ord steget med rundt 10 000 kroner på bare en ukes tid. Til sammenligning lå verdien på 2000 dollar i mai i år, som betyr at verdien har nesten femdoblet seg på temmelig nøyaktig seks måneder.

Den samlede markedsverdien på Bitcoin ligger nå på 160 milliarder dollar, opp fra 136 milliarder for bare en uke siden. Den totale verdien til de 100 største virtuelle valutaene ligger nå på rett under 300 milliarder dollar, opp fra 243 milliarder den 21. november.

I en annen artikkel melder ColinDesk for øvrig at flere analytikere på Wall Street nå har spådd at den raske veksten i verdien på virtuelle valutaer vil føre til økt etterspørsel etter bedre skjermkort. «Gravingen» etter Bitcoin krever som kjent mye maskinkraft, og nå som verdien stiger kraftig vil det være lønnsomt å investere i bedre utstyr for de som allerede er involvert i Bitcoin – og for nye aktører å komme med.

