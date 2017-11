Nå er det igjen mulig å få 1 GB-abonnement til 99,

Da de nye reglene om at det ikke var lov til å ta betalt separat for EU-roaming trådte i kraft i juni, steg samtidig prisene hos de aller fleste av operatørene for å ta høyde for de økte kostnadene.

For dem som sjelden eller aldri bruker telefonen i utlandet, førte det i praksis til at de måtte betale mer uten egentlig å få noe igjen.

For eksempel steg de billigste fri bruk-abonnementene med 1 GB data fra 99 kroner til 125 eller 129 kroner i måneden.

35 prosent bruker ikke mobilen i utlandet

Nå har operatøren Telipol gjeninnført 99-kronersabonnementet med 1 GB inkludert, med én hake: Du får ikke EU-bruk inkludert, og kan heller ikke bruke mobilen i utlandet.

– Vi ser at rundt 35 prosent av våre kunder ikke bruker mobilen i utlandet, og dette er i hovedsak abonnement som er tilpasset de kundene som er mest innenlands, sier forretningsutvikler Thomas Daykin Johansen i Telipol til Tek.no.

Det er mulig å bytte fra Norgesabonnement til vanlig abonnement med EU inkludert i etterkant uten kostnad, men ønsker du å gå andre veien vil det koste 79 kroner.

Norgesabonnementene har også en annen mangel: Data rollover.

– Foreløpig har ikke Norgesabonnementene rollover, men vi ser at 85 prosent av kundene våre ikke bruker rollover per i dag – så vi anbefaler dermed ikke Norgesabonnement til de kundene med det høyeste dataforbruket, skriver Johansen.

Gunstigere abonnement

Samtidig har Telipol justert opp datamengden i noen av sine abonnement med EU-bruk inkludert. Konkret gjelder det abonnementene som tidligere inneholdt 5 GB, 10 GB og 20 GB data, som nå har blitt til henholdsvis 6 GB, 12 GB og 25 GB.

Slik er den nye porteføljen til Telipol, sammenliknet med de billigste konkurrentene innenfor hver datakategori.

Norges-abonnement Total-abonnement Billigste konkurrent Basis (50 min/SMS/MMS, 0 MB data) 39,- Medium (150 min/SMS/MMS, 300 MB data) 69,- 79,- 500 MB 79,- 99,- Chilimobil (89,-) 1 GB 99,- 125,- Komplett Mobil (125,-) 2 GB 179,- 199,- Chilimobil (189,-) 3 GB 219,- 249,- Ice (249,-) 6 GB 279,- 299,- Komplett Mobil (299,-) 12 GB 349,- 399,- Komplett Mobil (379,-) 25 GB 449,- 499,- Chilimobil (559,-, 30 GB)

Vi ser at Telipol stort sett er konkurransedyktige i de fleste kategoriene, og spesielt 25 GB-abonnementet er gunstig. Og reiser du aldri utenlands kan du altså spare fra en tier til en femtilapp i måneden.

Tar fortsatt betalt for overforbruk

En bakdel med Telipol versus mange av konkurrentene er imidlertid at Telipol tar betalt 1,99 kroner per megabyte for overforbruk av data, i tillegg til at de struper hastigheten til 128 kbit/sek umiddelbart.

Vil du kjøpe datapakker for å fortsette med full hastighet koster det mellom 49 og 399 kroner for 0,5 - 15 GB. Telipol har heller ingen app eller "min side", slik at du må sende epost eller ringe for å kjøpe datapakker.

Det virker veldig lite generøst, all den tid Komplett gir deg kostnadsfri bruk av data ved 128 kbit/sek når kvota er oppbrukt.