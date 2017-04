Nå er det endelig helt slutt for Windows Vista

Windows Vista er nå et såpass gammelt operativsystem at det er ytterst sjeldent man i det hele tatt hører om det, og de færreste har nok engang vært klar over at Microsoft har støttet operativsystemet helt frem til nå. Det har de imidlertid gjort, men nå er det omsider slutt, melder Microsoft på støttesidene sine.

Etter 11. april vil Windows Vista-brukere verken motta sikkerhetsoppdateringer eller tekniske oppdateringer, og ei heller kundestøtte til operativsystemet.

Har fremdeles en del brukere

Det betyr altså at man blir sårbar for virus og sikkerhetsrisikoer heretter, dersom man fremdeles bruker Windows Vista. Microsoft skriver at de nå er nødt til å investere ressursene sine i nyere teknologi, etter å ha støttet operativsystemet i over 10 år.

Nyheten er riktignok ikke relevant for de aller fleste PC-brukere, men fremdeles har faktisk Windows Vista det mange trolig vil anse som en overraskende høy markedsandel. Ifølge nettstedet NetMarketShare hadde Windows Vista i mars en markedsandel på 0,72 prosent blant operativsystemene.

Markedsandelen til Windows Vista går sakte, men sikkert nedover, men ligger fremdeles på rundt 0,7 prosent. Foto: NetMarketShare

Til sammenligning har det relativt ferske Windows 8 en markedsandel på 1,57 prosent, altså litt over det dobbelte av Windows Vista. Det enda eldre Windows XP har fremdeles en markedsandel på 7,44 prosent.

Windows Vista ble lansert globalt for forbrukere i januar 2007 og fikk mye negativ omtale. De vanligste ankepunktene mot operativsystemet var dårlig ytelse, svake sikkerhetsløsninger og dårlig driverstøtte, som også var blant punktene vi trakk frem i vår test av Windows Vista i april 2007.

