Nå er den like rundt hjørnet: Her er Tesla Model 3 i Norge

Tesla har invitert reservasjonsholdere og andre interesserte til å se Model 3 hos Tesla-forhandleren på Skøyen i Oslo. Her vil det stå en bil i to uker fremover.

Neste uke vil det også komme en bil til forhandleren i Bergen, og muligens også andre steder i landet senere. Det kommer an på interessen på skøyen, opplyser Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til Tek.no.

Visningsbiler vil også komme til alle Teslas europeiske markeder i løpet av den nærmeste tiden.

Tidslinjen består

Bagasjeromsluka har en annen utforming enn på de andre Tesla-bilene. Det gjør at bagasjerommet blir lavere, men det er til gjengjeld ganske dypt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ankomsten av Model 3 i Norge bærer imidlertid ikke bud om noen nyhet vedrørende leveringstid.

I aksjonærsamtalen etter tredje kvartal sa Tesla-sjef Elon Musk at de forventet å starte opp produksjon av et «signifikant volum» av biler ment for Europa i januar, og starte kundeleveringer i februar-mars.

Roland sier at de foreløpig ikke helt vet om det vil dukke opp biler til prøvekjøring før det. Bilen de viser på Skøyen har amerikansk konfigurasjon, noe som gjør at det innvendige SIM-kortet ikke fungerer, for eksempel. Den har også amerikansk ladeplugg, og støtter dermed ikke den europeiske Supercharger-standarden.

Tesla opplyser imidlertid at de forventer å åpne for konfigurering av reserverte biler før 2018 er omme.

De vil ikke si noe om hvor mange reservasjoner de har på bilen i Norge. Elbilforeningen anslo imidlertid nylig overfor NRK at tallet var rundt 10 000, men sa til Tek.no i etterkant at dette var et svært konservativt anslag, og at tallet nok ligger høyere.

Model 3 har den karakteristiske fronten på en Tesla-bil etter ansiktsløftingen på Model S i 2016. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

God bagasjeplass

En familie testet like godt barnevogna i bagasjerommet. Det gikk fint. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bilen er ellers omtrent som man kan forvente. Bagasjeromsplassen vil kanskje overraske enkelte positivt. Det er dypere enn på de fleste andre elbiler i dag, men til gjengjeld ganske lavt, noe som gjør det litt vanskelig å stable i høyden.

Offisielt er bagasjeplassen oppgitt til 425 liter, men det inkluderer også et rom under selve bagasjeromsgulvet, i tillegg til den lille «frunken» under panseret foran.

Det er rundt det samme som Nissan Leaf 40 kWh (435 liter) og omtrent 100 liter mer enn for eksempel Hyundai Kona (323 liter) og Volkswagen e-Golf (341 liter).

På visningen på Skøyen var det for øvrig en familie som hadde med seg barnevogn for å sjekke om den gikk inn. Konklusjonen var at det gikk helt fint.

Les også: Dette var de mest solgte bilene i oktober

Førermiljøet er nærmest utrolig blottet for knapper og knotter. Her er det skjermen i midten som står for nesten alle interaksjoner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Knappeløst miljø

Selv klimaanlegget styres fra skjermen foran. Både styrke og retning på viftene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det ekstremt minimalistiske designet i førermiljøet er ellers ganske slående. Bilen har ingen andre knapper enn nødblinken, som sitter oppe ved bakspeilet. Alt annet styres fra den 15 tommer store skjermen midt i dashbordet foran.

Vi gjetter at dette nok vil kreve en del tilvenning i starten, men at det i hovedsak vil være en vanesak. Det er uansett en fordel at den tredjedelen av skjermen som er nærmest føreren er forbeholdt de aller viktigste funksjonene.

Dashbordet er ellers veldig lavt, og panoramavinduet gir fint utsyn fra førerplass. Den voldsomme luftigheten fra Model X er det imidlertid et godt stykke til, da det sitter en bjelke mellom frontruta og glasstaket som setter en effektiv sperre for akkurat det.

Setene er ellers gode, selv om det er et lite minus at nakkestøttene ikke er justerbare. Det kan være et problem om du er veldig høy, men til gjengjeld er beinplassen svært god.

Disse rullehjulene på rattet styrer nærmest alle funksjoner i bilen. Endre høyde på rattet? Finn riktig funksjon på skjermen og rull på hjulet. Slik fungerer de fleste liknende justeringer. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Beinplassen foran er meget god. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Valget av blank sort plast til panelet mellom setene er også noe underlig, og litt mot det vi vanligvis kjenner fra Tesla.

Dette virket å være særdeles mottakelig for fett og smuss, og så rett og slett ikke spesielt pent ut, selv om det selvfølgelig skal sies at dette var en ekstremsituasjon med mange hender i sving til enhver tid.

Høyt gulv bak

Batteriet i gulvet gjør at avstanden fra setet til gulvet i baksetet blir svært kort. Det kan være et problem, spesielt om du har lange bein. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et problem kan det potensielt også være at setene bak er svært lave (eller at gulvet er høyt, om du vil), noe som levner deg nærmest uten støtte under lårene. Det skyldes selvfølgelig at batteriet sitter under gulvet.

Sannsynligvis ikke noe problem for en tur til butikken, men om fire-fem voksne mennesker skal på langtur kan det hende det vil være litt slitsomt å sitte bak.

Plassen i høyden i baksetet er også litt tvilsom. Undertegnedes 183 centimeter lange kropp kunne akkurat sitte oppreist uten å skubbe borti taket, mens Aftenposten-kollega Geir Amundsens (på bildene) 190 centimeter ble for mye.

Produserer det remmer og tøy kan holde

I likhet med S og X har også Model 3 litt bagasjeplass under panseret. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla har ikke sagt noe om pris, men om konfiguratoren skal aktiveres før nyttår er vi altså ikke langt unna.

Det er uansett sannsynlig at det vil bli betraktelig enklere å få fatt i en Model 3 enn de fleste andre nye elbiler på markedet i dag.

Tesla produserer allerede godt over 5000 biler i uka, mens konkurrenter som Kia og Hyundai ikke ligger an til å levere mer enn et par tusen elbiler totalt til Norge neste år.

Unntaket er Nissan, som så langt har årets mest solgte bil i Norge, med 13821 registrerte biler i skrivende stund. Det ifølge elbilstatistikk.no.