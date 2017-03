Bitcoins er nå mer verdt enn gull

Verdien på den virtuelle kryptovalutaen Bitcoin har som kjent svingt svært mye i perioder. Den siste tiden har oppgangen imidlertid vært meget markant, og som nettstedet CoinDesk og BBC melder har Bitcoin nå tatt igjen gull.

Da børsen stengte på torsdag kostet én Bitcoin 1268 dollar, mens én unse gull kostet 1233 dollar. Dette er første gangen at den virtuelle valutaen har tatt igjen gull.

Rekord i februar

Bitcoin-verdien har ligget under 1000 dollar i lange tider, og først ved overgangen til 2017 ble denne grensen nådd. Siden har verdien altså bare fortsatt å stige kraftig.

Som CoinDesk meldte tidligere ble en tre år gammel rekord slått den 23. februar i år, da prisen lå på 1172 dollar. Den forrige rekorden ble satt i november 2013, da prisen kom opp i 1166 dollar.

Foto: CoinDesk

Bitcoin-fond trolig utslagsgivende

Nettstedet peker på at en viktig årsak til den positive utviklingen trolig er at den første såkalte ETF-en (Exchanged Traded Fund) for Bitcoin er i ferd med å bli godkjent av amerikanske myndigheter. EFT er det som på norsk kalles børshandlet fond.

Bitcoin-fondet, som er opprettet av to investorer ved navn Tyler and Cameron Winklevoss, har fått fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og stor interesse for dette fondet blant investorer er trolig en viktig årsak til prisstigningen.

