Nå er alle prisene for Audi e-tron klare

Da Audi endelig viste frem e-tron quattro i sommer, varslet de at startprisen ville være 651 900 kroner i Norge. Nå er imidlertid prisene på alle utstyrsvariantene klare, og det er som forventet et solid hopp fra 651 900 kroner til de øvrige. Det var elbil24 som først meldte om saken.

Her er prisene:

Audi e-tron 55: 651 900,-

651 900,- Audi e-tron 55 Edition One: 877 150,-

877 150,- Audi e-tron 55 Limited: 899 900,-

Du kan også plukke utstyr etter eget ønske, og sånn sett kan du da prise bilen nærmest slik du vil.

Et eksempel

Audi e-tron 95 kWh batteri som gir «over 400 kilometer rekkevidde» etter WLTP-standarden.

365 hestekrefter, men egen boost-modus som kan øke til 400. 665 Nm maksimalt dreiemoment.

Topphastighet 210 kilometer i timen, 0-100 km/t på 5,7 sekunder.

Firhjulstrekk

Kan lades med opptil 150 kW effekt. Både kjøling og varming av batteriet.

Adaptiv cruisekontroll er for eksempel ekstrautstyr på innstegsmodellen. Det er også ryggekamera, skinnseter, setevarme, elektrisk justerbare seter, glasstak og muligheten for å forhåndsoppvarme bilen, enten fra app eller fra bilen selv, for å nevne noe.

Om vi setter inn alt dette får vi følgende regnestykke:

Audi e-tron 55: 651 900,-

Adaptiv cruisekontroll (del av «assistentpakke tur»): 20 130,-

Ryggekamera: 5 020,-

Skinn Valcona: 25 090,-

Setevarme foran og bak: 8 120,-

Elektriske seter foran: 13 350,-

Panoramasoltak: 15 900,-

Førklimatisering: 850,-

Dette gir en pris på rundt 740 000 kroner, og vil du ha de «virtuelle» utvendige speilene, som i praksis er små kameraer der speilene vanligvis sitter, må du legge på ytterligere rundt 16 500 kroner.

Les vår sniktitt: Her er Audi e-tron i Norge

E-tron kan utstyres med kameraer i stedet for sidespeil, noe som både reduserer blindsonen og gjør bilen mer aerodynamisk. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

7000 i kø

Da vi nylig var og så på bilen i Oslo, fortalte Audi at de hadde rundt 6770 nordmenn i kø for e-tron. Planen er å starte med kontraktssigneringer rundt månedsskiftet november-desember, sa Audi Norge-sjef Elin Sinervo den gang, med de første kundeleveringene «tidlig på nyåret».

Hun kunne ikke si noe om antall biler som ville komme til Norge neste år, men sa at de var «trygge på at de ville få mange biler».

Hovedkonkurrentene er for øvrig sannsynligvis Tesla Model X (startpris 714 220 kroner), Jaguar i-Pace (649 900 kroner etter en nylig prisøkning) og Mercedes-Benz EQC (foreløpig ukjent pris).