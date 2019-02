Nå bør du oppdatere iPhonen

I forrige uke ble det klart at Apple hadde store problemer med FaceTime-funksjonen på sine iPhoner, iPader og Macer. Videosamtaler for grupper kunne skru på kamera og mikrofon hos mottakeren uten at de måtte aktivt besvares. Nå fikser Apple problemet i en oppdatering til iOS 12 som du kan laste ned.

FaceTime-buggen har vært delvis satt ut av spill så langt, ved at Apple rett og slett har skrudd av funksjonen. Og mange brukere kan ha deaktivert FaceTime før Apple selv rakk å skru av.

Så fort du har lastet ned og installert iOS 12.1.4 bør det altså være trygt å skru på FaceTime-funksjonen igjen.

Oppdaterer også MacOS

Feilen påvirket imidlertid ikke bare iPhoner og iPader - også Apples datamaskiner var påvirket. Og den kunne strengt tatt oppfattes som enda litt mer alvorlig der, ettersom MacOS tillot oppringningen å foregå i lenger tid uten at mottakeren besvarte anropet.

Apple har sluppet en oppdatering også for MacOS som fikser samme feil. Den nye og forbedrede utgaven heter 10.14.3 og har også blitt tilgjengelig i løpet av kvelden i går og natten.

Selv om programvaren nå skal være i orden tar det alltid litt tid før alt av telefoner og datamaskiner er oppdatert. Så det kan fortsatt tenkes at Apple holder funksjonen for gruppesamtaler stengt en stund til.

Fjortenåring belønnes av Apple

Feilen i Apples systemer ble funnet av Grant Thompson, en fjorten år gammel gutt fra Arizona i USA. Familien hans hadde forsøkt å komme i kontakt med Apple i over en uke før de fikk fortalt selskapet om problemet.

Reuters melder nå at Apple både har kreditert gutten i programvareoppdateringen, og at de planlegger å belønne ham for funnet. Etter gjennomgangen av FaceTime skal Apple ha funnet og fikset flere feil takket være rapporteringen.

Thompson-familien får nå en kompensasjon for funnet av feilen, og Apple har i tillegg lovet at de vil betale for deler av guttens utdanning. Hva slags størrelse det er på belønningen har de ikke gått ut med.

