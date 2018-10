Google Maps' nye oppdatering vil gjøre livet enklere for Tesla-eiere

Google Maps har hatt oppføringer på ulike elbilladestasjoner lenge, men nå utvides støtten med mer informasjon om ulike ladestasjoner.

Google oppdaterer nemlig oppføringene for en del ladestasjoner til å inkludere informasjon om hvor mange ladere som finnes, hvilke porter som finnes og hvilke ladehastigheter som tlbys, skriver selskapet i en bloggpost.

Kun Tesla i Norge

Foreløpig er det imidlertid bare noen få tilbydere som vil få den utvidede informasjonen.

Globalt: Tesla og Chargepoint

USA: SemaConnect, EVgo og Blink

Storbritannia: Chargemaster og Pod Point

Australia og New Zealand: Chargefox

I Norge vil det altså kun gjelde Teslas Supercharger-nettverk og destinasjonsladere, i alle fall foreløpig. Oppføringene vil også inkludere et eventuelt navn på selskapet der laderne er plassert, i tillegg til bilder og vurderinger.

Mobil først, desktop om et par uker

Google Norges PR-sjef Helle Skjervold sier til Tek.no at det har ligget inne ladestasjoner i Google Maps tidligere, men at det nye er at informasjonen rulles ut i samarbeid med de nevnte tilbyderne.

Det skal selvfølgelig også sies at det meste av denne informasjonen er tilgjengelig i andre apper, for eksempel Ladestasjoner eller Ladenå, og de inkluderer informasjon om laderne til for eksempel Fortum og Grønn Kontakt også.

Den nye ladestasjon-informasjonen vil rulles ut i en oppdatering til Google Maps-appen til iOS og Android i disse dager. Vi kan i skrivende stund imidlertid ikke se at den har dukket opp.

Desktop-versjonen av Google Maps vil oppdateres i løpet av noen uker.