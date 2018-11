Nå blir gratis Spotify enda bedre

Fra denne uken kan alle Spotify-brukere benytte seg av Spotify Connect-funksjonen. Denne har tidligere bare vært tilgjengelig for betalende Premium-abonnenter.

Spill på anlegget

Spotify Connect lar deg strømme musikk til støttede høyttalere og hjemmekinoforsterkere direkte fra mobilen eller nettbrettet ditt, uten at du behøver å pare disse enhetene med musikkanlegget først.

Lydoverføringen skjer dessuten over WiFi, og ikke over blåtann. Dette gir i teorien bedre lydkvalitet, men vi skal selvsagt huske på at Spotify fortsatt reserverer den høyeste lydkvaliteten på 320 kbps til sine premium-brukere. Gratispassasjerer kan fortsatt ikke strømme med mer enn 96- eller 160 kbps.

Krever høyttaleroppdatering

Selv om Spotify nå åpner døra for at alle kan bruke Spotify Connect hører det med til historien at høyttalerprodusentene som har implementert denne funksjonen må oppdatere produktene sine med ny programvare før gratispassasjerer slipper til.

Sonos er blant de mange som støtter Spotify Connect med sine høyttalere. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Om du har en gammel Connect-høyttaler må du dermed krysse fingrene ekstra hardt for at ikke produsenten glemmer deg, mens dette nok er noe som raskt vil rulles ut til nyere enheter som fortsatt er i salg.

Ifølge nye tall fra Spotify har de passert 109 millioner gratisbrukere, noe som er mer enn de 87 millionene premium-abonnentene de har overbevist om at tjenesten er verdt å betale for. Frislippet av Connect vil dermed gi nye fordeler til svært mange potensielle høyttalereiere.

Det siste året har gratispassasjerene til Spotify fått et bedre tilbud, med blant annet mulighet til å spille favorittlåter uten shufflefunksjonen samt mulighet til å hoppe over plagsomme reklamer. Premium-kundene har på sin side fått en litt smartere artistradio.

(Kilde: BGR)