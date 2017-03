Nå ble Oculus Rift plutselig mye billigere

VR er spennende saker, men ennå har teknologien en betydelig prislapp som har gjort at mange forholder seg avventende. Nå har en av hovedaktørene på markedet tatt grep og kuttet prisen ganske betydelig, nemlig Oculus Rift.

Som blant andre Financial Times melder kunngjorde Oculus VR under GDC-konferansen at de setter ned prisen med 100 dollar på både Rift-brillene og Touch-kontrollene.

I Europa innebærer prisreduksjonen at Rift-brillene nå kan kjøpes for 589 euro fra Oculus' nettbutikk, mens Touch-kontrollene nå koster 119 euro. Dette tilsvarer henholdsvis cirka 5200 og 1050 kroner med dagens kurs.

Nærmer seg PlayStation VR

Oculus Touch. Foto: Oculus VR

Til sammenligning har prisen på Rift og Touch hittil ligget på rundt 6500, mens Touch har kostet cirka 2800 kroner i norske butikker. Om man kjøper pakken med både Rift og Touch må man dermed ut med 708 euro på selskapets nettbutikk, cirka 6300 kroner.

Til sammenligning koster hovedkonkurrenten HTC Vive, som altså kommer med både briller og kontrollere, i dag cirka 9500 kroner hos norske butikker. Det er uvisst akkurat hvordan prisendringen vil slå ut hos norske butikker, men det er altså snakk om en ganske betydelig reduksjon man vil merke.

Oculus Rift nærmer seg med dette også PlayStation VR-brillene, som i dag koster cirka 4500 kroner i norske butikker, men da uten kameraet og kontrollene som man også trenger.

