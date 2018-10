På et stort arrangement i New York avslørte Apple akkurat flere nye Macer. Det er ikke bare etterlengtet for oss i Norge som er ansett som et «Mac-land», for fra scenen fortalte Apple-sjef Tim Cook at over 100 millioner Mac-er nå er i drift over hele verden.

Endelig ny MacBook Air

Dagens MacBook Air revolusjonerte formfaktoren for tynne bærbare da den kom for snart 10 år siden. Den har imidlertid ikke ikke fått en skikkelig ansiktsløftning på åtte år, noe som er svært merkbart. I kveld fikk den gamle favoritten endelig sin etterlengtede overhaling.

Den nye MacBook Air er 17 prosent mindre i volum enn dagens Air og 100 gram lettere. Dermed ender totalvekten på ganske pene 1,25 kilogram.

Retina-skjerm

Nye MacBook Air får som ryktet en stor oppgradering av skjermen, som nå har fått såkalt retinaoppløsning. Som tidligere måler den 13,3 tommer, men gis fire ganger flere piksler enn tidligere for en oppløsning på 2560 x 1600 piksler.

Panelet har dessuten fått nesten 50 prosent større fargerom og mye bedre innsynsvinkel. Den store skjermrammen fra dagens modell er også historie og slanket med hele 50 prosent. Det får maskinen til å se langt mer moderne ut.

Får Touch ID

Akkurat som storebroren MacBook Pro får MacBook Air Touch ID, som blant annet lar deg gjennomføre kjøp og logge inn på nettsider med fingeren din. Her er imidlertid ingen Touch Bar.

Nye MacBook Air får tredje generasjon sommerfugltaster. Apple hevder å ha forbedret skrivefølelsen og responsen i forhold til tastene til MacBook og MacBook Pro. Tastene er også induviduelt belyste.

I tillegg er en ny Force Touch-pekeplate på plass som er 20 prosent større enn dagens og lar deg trykke ned hvor som helst.

Videre hevder Apple at MacBook Air får 25 prosent høyere volum og bedre dynamikk enn tidigere. og bedre støtte for talestyring med Siri.

Alle dagens porter er byttet ut med tre fremtidssikre Thunderbolt 3-porter med USB Type C-kontakt. Hver av disse lar deg koble til tastatur og mus, harddisker, minnepinner, eGPUer, eksterne skjermer, strøm og mye mer med samme kabel.

Mye bedre ytelse

Dagens Air er totalt utdatert når det kommer til ytelse, men dette gjør Apple opp for med den nye generasjonen. Den får nemlig støtte for åttende generasjon Intel Core-prosessorer med to kjerner. Med seg får den også inntil 16 GB minne (2133MHz) og 1,5 TB SSD som er 50 prosent raskere enn dagens lagringsløsning.

Når det kommer til batteribrukstiden hevder Apple at vi kan forvente oss inntil 13 timer med videoavspilling.

Apple tar samtidig et poeng for at nye MacBook Air er produsent med kun gjenvunnet aluminium, noe som ifølge selskapet gjør den til selskapets «grønneste» Mac noen sinne.

MacBook Air blir tilgjengelig for forhåndsbestilling fra i dag og leveres fra 7. november. I alle fall i USA. Der vil innstegsmodellen med 1,6 GHz Intel Core i5-prosessor, 8 GB minne og 128 GB lagring koste fra 1200 dollar.

Ifølge Apple er nye MacBook Air selskapets billigste Mac med en retina-skjerm.

Saken oppdateres!