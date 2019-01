Nå åpner Tesla Norge opp for Model 3-bestillinger for alle

I dag åpner Teslas norske nettsider opp for at hvem som helst kan konfigurere og bestille deres nyeste elbil, Model 3.

Siden desember har det bare vært kunder som hadde forhåndsresevert et eksemplar av bilen som kunne konfigurere bestillingen sin.

– Levering av nye bestillinger i Europa ventes å begynne i mars, mens levering til reservasjonsholdere ventes å begynne i februar, skriver Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos Tesla Norge i en e-post til Tek.no.

Begynner masseproduksjon i januar

Den europeiske versjonen av Tesla Model 3 har CCS-kontakt, som gjør at man ikke trenger adapter for å lade på vanlige hurtigladere. Foto: Tesla

Tidsestimatene stemmer godt overens med de Tesla-sjefen Elon Musk ga i oktober, da de presenterte selskapets regnskapstall:

– Vi forventer å starte å produsere et betydelig antall biler for Europa i januar, og det tar naturligvis en stund å sende dem over. Så leveringer i Europa blir trolig mot slutten av februar, begynnelsen av mars, sa han den gang.

Kan bare bestille langdistanse-versjonen

Akkurat som i USA er det fortsatt ikke mulig å bestille innstegsmodellen av Model 3. Foreløpig kan du bare bestille versjonen med Long Range-batteri og premiuminteriørpakke, som har en WLTP-rekkevidde på opptil 560 kilometer.

Prisen starter på 464 020 kroner, inkludert vrakpant og dokumentavgift. Det er litt lavere enn Tek.no først anslo i månedene før prisen ble avslørt.

Sort lakk er standard, men metallic- (sølv, blå) eller multi-coat-lakk (rød, hvit) kan velges mot et tillegg i pris på mellom 12 500 og 20 900 kroner.

Sort premiuminteriør er også inkludert, mens sort og hvitt koster 8 400 kroner ekstra. Oppgradert Autopilot-pakken har samme pris som for Teslas andre biler, nemlig 41 800 kroner.