Myndighetene: – Telenors frie musikkstreaming kan være i strid med regelverket

Kommentarfeltet har gått varmt etter vår sak om Telenors nye Yng-abonnement med fri musikkstreaming inkludert.

Flere mener dette er et åpenbart brudd på EUs regler om nettnøytralitet, som krever at ingen typer nettrafikk eller tjenester skal blokkeres eller «throttles» til fordel for annen trafikk.

Fri nettradio til besvær

Onecall kom i søkelyset for sitt tilbud om fri nettradio i DAB-fylket Nordland, blant annet fordi de var nødt til å sperre for tilbudet når datakvota ellers var brukt opp for å holde seg innenfor nettnøytralitetsreglene.

Telenor mener på sin side at de er på riktig side av reglene siden de i praksis aldri trenger å blokkere noen tjenester. Det får de til ved at de automatisk legger på en ny datakvote på 1 GB (og fakturerer deg 49 kroner) hver gang du når taket med annen trafikk enn streaming.

Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier de i utgangspunktet synes det er storartet at brukerne får ekstra data inkludert i abonnementet.

– Etter mitt syn går det mot fri databruk, slik vi har sett i andre land. Men også i denne saken er det litt problematisk at operatøren skal bestemme hva du kan bruke den ekstra dataen til, sier Olsen.

– Det er nettopp det som er meningen med nettnøytralitet, å påse at ingen kan kjøpe eller på annet vis skaffe seg preferanser på nettet. Det er ment å være åpent for alle som har tilgang, og det er ikke tilbyderen eller operatøren som skal være redaktøren for det man har lov til å bruke nettet til.

– Må harmonisere regelverket

Olsen sier imidlertid at det er altfor tidlig å konkludere med om Yng-tilbudet er i strid med regelverket eller ei.

– Vi ser tilsvarende tilbud i hele Europa for tiden, med operatører som kommer opp med tilbud som enten er innenfor eller helt på grensen av nettnøytralitetsreglene. Derfor er det viktig for oss at vi jobber tett sammen med våre kolleger i hele Europa for å sikre harmonisering av regelverket. Det er viktig at noe ikke er lov i et land og forbudt i et annet land.

Journalist Håvard Fossen i Tek.nos søsterside, bransjenettstedet Inside Telecom, sier operatører i hele Europa det siste året har forsøkt seg med ulike måter for å levere tjenester sammen med data, slik at tjenesten ikke spiser av den ordinære datapakken.

– Telenor har funnet en av de mer snedige måtene å omgå reglene for nettnøytralitet på. Jeg tror de er innafor reglene, men de tøyer helt klart grensene, for en omgåelse er det. At de tøyer reglene helt bevisst, er det liten tvil om, sier Fossen.

– Reglene for nettnøytralitet fra EU er særdeles uklare, så operatørene er i grunnen nødt til å teste grensene og få avgjørelser fra regulatørene i de enkelte EU- og EØS-land for å finne ut hva som faktisk gjelder.

Telia brøt reglene

I Sverige fikk Telia like før nyttår en smekk på fingrene fra Post- och telestyrelsen for å ha tilbudt fri surfing på sosiale medier og fri musikkstreaming som fortsatte å gjelde etter at datapakken på annet vis var brukt opp.

– Når datavolumet er brukt opp stenges all trafikk av, med unntak av de tjenester og applikasjonene som inngår i tilbudene. Det er etter PTS' bedømning en forbudt trafikkstyring, het det i et forslag til vedtak.

«EUs regelverk er til for å bevare et åpent internett som en motor for innovasjon. En grunntanke er at all trafikk på internett skal behandles likeverdig av internettoperatørene - og at det er sluttbrukere og ikke internettleverandører som skal velge hvilke tjenester og applikasjoner som brukes. Trafikkstyringstiltak og diskriminering av trafikk kan på sikt lede til at sluttbrukerens valgfrihet begrenses og at innovasjon og utvikling av nye innholdstjenester hemmes. Det kan også lede til fragmentering av internett, hvilket på sikt vil være negativt for forbrukerne», heter det i meldingen fra Post- och telestyrelsen.