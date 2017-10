Musks nye plan: London-New York på 29 minutter

Med sin nye Mars-rakett vil Elon Musk kunne sende deg hvor som helst på jorden på under én time. Og de fleste av dagens langdistanseflyvninger vil være mulig å unnagjøre på halve tiden, melder blant annet The Verge.

Det var under en pågående romfartskonferanse at Musk kom med de oppsiktsvekkende planene – i forbindelse med lanseringen av SpaceX' kommende rakett, BFR (Big Fucking Rocket).

Dette er den samme raketten som skal brukes til å kolonisere Mars.

London til New York på 29 minutter – til prisen av en økonomibillett

Raketten er foreløpig kun på designstadiet, men håpet er at byggingen skal starte innen de neste seks til ni månedene.

Utenom å sende folk til Mars, vil altså Musk bruke denne for å sende passasjerer fra storby til storby. Eksempelvis skal du kunne ta deg fra London til enten New York eller Dubai på 29 minutter. Og det til prisen av en vanlig økonomibillett, skal vi tro SpaceX-sjefen.

I en video viste selskapet hvordan de ser for seg å bruke en flytende plattform til oppskyting og landing.

SpaceX har over lenger tid jobbet med nettopp slike landinger, hvor de nå virkelig begynner å få dreisen på det – etter å ha hatt en del utfordringer og trøbbel i starten.

27 000 km/t

Utover de konkrete planene om å bruke den kommende BFR-raketten til å sende folk på kryss og tvers mellom ulike storbyer, er det ikke mange flere detaljer som er kjent.

Men at dette eventuelt blir den raskeste måten å komme seg fra by til by er det liten tvil om. Raketten, som anslås å kunne ta et sted mellom 80 og 200 personer, vil skytes ut i verdensrommet og nå en hastighet opp mot 27 000 kilometer i timen.

Det betyr jo at de som velger denne formen for transport vil bli utsatt for ganske så kraftige påkjenninger. The Verge stiller derfor spørsmål ved hvor mange som faktisk er villig til å gjøre dette mot å kutte noen timer i reisevei.

