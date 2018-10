Musk har godkjent produksjonen av Model Y

Under fremleggelse av resultatene for tredje kvartal, bekrefter Elon Musk at han nå har godkjent produksjonen av Model Y. Går alt etter planen vil den nye bilmodellen være i produksjon innen 2020, melder Electrek.

Musk kunne også fortelle at Tesla hadde gjort en del fremskritt på prototypen av bilen, som etter planen skal vises frem for pressen i mars neste år.

Vet lite om Model Y

Frem til nå har Musk holdt kortene tett til brystene rundt denne bilen, hvor kun to tegninger er det som er kjent.

Model Y (sort) virker å arve mye fra dagens Model X (Hvit)

Om man ser på bildene Tesla har lagt ut kan det virke som Model Y blir en slags crossover, og Musk selv har tidligere sagt at den vil få de samme måkevingedørene som Model X har.

Han har også sagt at at bilen kommer til å kvitte seg med dagens 12-voltsbatteri, og heller drive bilens elektronikk på en annen måte. Det skal blant annet gjøre det nødvendig med betraktelig mindre kabling i bilen, noe som forenkler produksjonen.

Dette er det nyeste bildet av Model Y. Foto: Tesla

Utover det er det lite mer som vites om den kommende modellen.

Trengte å løse produksjonen av Model 3 først

Tesla har lenge sagt at Model Y vil komme etter Model 3, og at planen videre etter det er å komme med en pickup-modell.

Selskapet har imidlertid slitt med å få opp produksjonen av Model 3, som skal være den nye folkemodellen til selskapet. Målet til Tesla var å produsere 5000 biler i uken, noe de i starten var langt unna å klare.

Nå som produksjonen virker å gå mer på skinner flyttes altså noe av fokuset over på Model Y. Går alt etter planen vil vi vite, og ikke minst ha sett, denne modellen når vi skriver mars i 2019, og de første bilene kan være på veien innen utgangen av 2020.

Tesla har også andre jern i ilden

(Kilde: Electrek)