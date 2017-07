Norske Multicom lanserer syltynn maskin til under 2000 kroner – med Windows

Den norske nettbutikken Multicom har i flere år produsert egne laptoper til relativt gunstige priser, innmaten tatt i betraktning. Den nye varianten deres må imidlertid være tett på ny rekord hva angår valuta for pengene.

Ultrabook-utseende

Talisa U230, som den nye maskinen er kalt, er nemlig en 13,3-tommers maskin bygget i aluminium. Den har en full HD-oppløst IPS-skjerm, måler kun 13,5 millimeter tykk og veier 1,49 kilo.

Maskinen måler bare 13,5 millimeter tykk og veier 1,49 kilo. Foto: Multicom

Innmaten og ytelsen er naturligvis ikke all verden, men om du er på jakt etter en stillegående PC til studier eller liknende, bør dette absolutt kunne gjøre nytten. Maskinen fås i to utgaver, til henholdsvis 1990 og 2390 kroner.

– Dette er et prosjekt som både Intel og Microsoft er med på. Det er en begrensning på størrelsen på SSD-en, skjerm og minne, sier daglig leder Tron A. Løvig i Multicom til Tek.no.

– Men på akkurat denne har vi fått lov til å lage en luke under PC-en så du kan sette inn en ekstra SSD om du ønsker det. Et Micro SD-minnekort er jo også aktuelt, men ikke like raskt, naturlig nok, sier Løvig.

Den billigste utgaven har en Intel Celeron N3350-prosessor med to kjerner, en basefrekvens på 1,10 GHz og en boost-frekvens på 2,40 GHz. I tillegg har den 2 GB RAM og en eMMC-disk på 32 GB. Dette er ikke en spesielt rask disktype, men du får altså mulighet til å sette inn en vanlig M.2-SSD via en luke på baksiden.

Velger du den litt dyrere utgaven, får du doblet mengden RAM til 4 GB og en litt hvassere prosessor i form av Celeron N3450, med fire kjerner og 1,1/2,2 GHz. Disse Celeron-prosessorene har en TDP på magre seks watt, og det gjør at Talisa U230 er vifteløs og ifølge Multicom helt stillegående.

10 timers batteri

En luke under maskinen gir adgang til å sette inn en ekstra M.2-SSD. Foto: Multicom

Maskinene har ellers to USB-porter (én 2.0 og én 3.0), en micro HDMI-utgang, hodetelefon/mikrofonport og minnekortleser for microSD, altså ganske brukbart med tilkoblingsmuligheter for en maskin i denne prisklassen. Batteriet er på 5400 mAh, og skal holde til opptil 10 timers bruk.

Der mange av Multicoms produkter tidligere har blitt levert uten operativsystem, kommer Talisa U230 med en full Windows 10 Home-versjon installert. Maskinen fåes i «Dark Silver» og «Golden», og vi har allerede blitt lovet en testutgave. Det blir spennende å se hvilke kompromisser Multicom har måttet inngå for å komme ned på denne prisen.

Kanskje dette kan bli maskinen for fattige studenter til høsten?