Motorolas modulære mobiltelefoner har fått et 360-graderskamera

Motorolas mobilmodell Moto Z, som ble lansert i fjor høst, har den heller uvanlige egenskapen at den kommer med ulike moduler som kan skiftes ut etter behov, for eksempel et skikkelig Hasselblad-kamera. Som blant andre 9to5google melder har den neste puljen av moduler nå blitt avslørt.

De nye modulene ble avduket uten stor ståhei på et arrangement i Ghana nylig, og den mest interessante nyheten er sannsynligvis det nye 360-graderskameraet som er på vei til Moto Z.

New Moto 360 Camera Mod, launched earlier in Ghana. pic.twitter.com/W3Agzm6QkO — Evan Blass (@evleaks) 3. juli 2017

Viste også DSLR-, mikrofon- og høyttalermoduler

Det foreligger ikke så mange flere tekniske opplysninger om kameraet ennå, annet enn at det altså er et kamera med objektiv på begge sider. Den kjente ryktemakeren Evan Blass la ut et bilde av kameraet på sin Twitter-konto like etter avdukingen, som viser hvordan produktet ser ut.

360-graderskameraer til mobilen er fremdeles ikke spesielt tallrike, men det dukker stadig opp nye. Huawei har for eksempel allerede lansert et slikt kamera, og ikke minst har den ferske mobilen til Android-skaperen mulighet til å feste på et 360-graderskamera ved hjelp av magnetisk feste.

Motorola viste imidlertid også frem en annen kamerarelatert nyhet til sine modulære mobiler, nemlig en DSLR-modul som gir mobilen et skikkelig objektiv å leke seg med. I tillegg skal mobilprodusenten ha vist frem både en høyttaler- og mikrofonmodul av høy kvalitet.

Det foreligger dessverre heller ingen tekniske detaljer om disse modulene, ei heller om pris- og lanseringstidspunkter. Motorola har ennå ikke sluppet noen offisielle pressemeldinger om produktene, som kan indikere at de ennå er i en tidlig utviklingsfase.

