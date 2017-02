Mobildeksel og drone i én pakke

Det kommer stadig nye idéer til kompakte droneløsninger rettet mot selfie-generasjonen. Nå har det dukket opp et nytt spenstig konsept på finansieringsnettstedet Kickstarter som tar sikte på å gi brukere en hendig drone i et særs smidig format.

Det nye produktet heter Selfly Camera og er et rett og slett et mobildeksel som også fungerer som et flyvende selfie-kamera, eller mini-drone om du vil.

Meningen er dermed at du skal kunne ta med deg dronen i lommen for simpelthen å dra den ut når du har behov for et bilde tatt fra litt lengre avstand enn armen din rekker.

Slik ser baksiden av mobilen ut med dronen på plass. Foto: Kickstarter

Veier 70 gram

Dronen festes riktignok ikke direkte til mobilen, men til et spesialdesignet deksel med spor som er tilpasset fasongen til dronen, slik at baksiden på mobilen har en relativt jevn overflate når dronen er på plass. Det flyvende kameraet svever på egen hånd og styres via en egen mobilapplikasjon.

Selfly Camera har fire små propeller, og kameraet tar stillbilder med en oppløsning på 8 megapiksler video med 1080p-oppløsning og 30 bilder per sekund. Vekten er på 70 gram, og tykkelsen til dronen når den er festet til mobilen er på 9 millimeter. Den tilfører med andre ord mobilen betydelig mer tykkelse enn et vanlig deksel.

Hovedsakelig for iPhone og Galaxy

Produktet støtter naturlig nok ikke alle mobilmodeller, men sikter seg derimot inn mot det øvre segmentet, nærmere bestemt iPhone 6/Plus, iPhone 7/PlusPlus, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7/Edge og Nexus 6.

Utviklerne har samlet inn 158 000 dollar av et mål på 125 000 dollar med 38 dager igjen, så finansieringen er altså godt og vel i boks. Planen er å starte utsendelsene i juni i år, og forventet pris vil ligge på 139 dollar. Les mer på Kickstarter, og se også video under.

