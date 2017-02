Mobilbetalingstjenesten mCash er historie

Mobilbetaling i Norge Vipps skilles ut som eget selskap og skal deleies av DNB, samt de tidligere mCash-partnerne SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 andre sparebanker tilknyttet Frende Forsikring. Vipps er lastet ned omtrent 2 millioner ganger og brukes aktivt av 1,6 millioner personer. Primært for vennebetaling, men også for betaling i nettbutikk og av fakturaer. mCash har omtrent 400 000 brukere. Tjenesten vil fungere som i dag frem til dagens avtale mellom Vipps og mCash er godkjent av tilsynsmyndigheter. MobilePay er lastet ned av 300 000 nordmenn og har sin hovedstyrke i butikkbetaling.

Etter å ha brukt de siste par årene på å gi DNBs populære mobilbetalingstjeneste Vipps konkurranse, har de 106 sparebankene som sammen står bak konkurrenten mCash nå bestemt seg for å avvikle tjenesten.

Samtidig varsles det at mCash-partnerne vil gå inn på eiersiden i Vipps, som skilles ut som et eget selskap utenfor DNB-konsernet.

Kundene foretrekker én løsning

Konsernsjef i DNB, Rune Bjerke mener at de gjennom det kommende samarbeidet vil stå bedre rustet til å vinne kappløpet om å være den foretrukne mobile betalingstjenesten i konkurranse med øvrige nordiske og internasjonale aktører.

– Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling, forteller Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen i en pressemelding.

Han påpeker at kunder har gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør.

– Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder, sier Haugan.

mCash-partnerne, som i sin app tilbyr omtrent de samme tjenestene som Vipps, varsler at alle kundene deres vil få tilbud om å bli med over på Vipps-plattformen straks avtalen mellom bankene har fått de nødvendige godkjenningene fra konkurransetilsynet.

Blir en gigant sammen

Når mCash nå forsvinner inn i Vipps, blir den argeste konkurrenten deres Danske Banks MobilePay. Mens mCash og Vipps har sin styrke i vennebetaling, og der sistnevnte nylig har lansert muligheten for fakturabetaling, står MobilePay langt sterkere når det kommer til betaling for varer i butikk.

Der de straks to aktørene likevel har omtrent samme ambisjoner kan vi nok vente oss knallhard kamp om kundene på alle områder, og det spørs hvor lenge MobilePay får ha butikkbetalingen «i fred». Som vi tidligere har testet, har nemlig også mCash mulighet til å betale for varer i butikken.

Under følger brukertall fra Norges tre mobilbetalingsaktører i midten av september 2016. Som vi ser blir Vipps og mCash en virkelig gigant i forhold til MobilePay. Merk at tallene kun gjelder unike brukere, ikke antall transaksjoner.

