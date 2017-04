Misfits nye aktivitetsarmbånd er for deg som ikke har bruk for masse ekstrafunksjoner

Misfit er blant de mindre profilerte produsentene av trenings- og aktivitetsarmbånd, men selskapets produkter er tilgjengelige i Norge, og nå har de et nytt armbånd på gang som kanskje kan være av interesse for de som ikke har lyst til å bruke allverdens med penger.

På bloggen sin har selskapet nemlig dratt sløret av sin nye modell Flare, et aktivitetsarmbånd som går for et temmelig minimalistisk design og som retter seg mot dem som sitter «på gjerdet» når det gjelder denne type produkter.

Bruker kun én LED-lampe

Flare byr på kjernefunksjoner som skrittelling, tilbakelagt avstand og kaloriforbruk, samt sporing av søvn. Armbåndet opererer videre med et veldig enkelt grensesnitt som kun består av ett LED-lys som indikerer progresjonen din ved å blinke et bestemt antall ganger.

Misfit Flare. Foto: Misfit

LED-lyset aktiveres med et enkelt dobbelttrykk. Ved hjelp av mobilapplikasjonen kan man gi berøringsfunksjonaliteten andre bruksområder også, for eksempel avspilling av musikk fra mobilen og lignende. Appen kan også utvides til å spore flere typer aktiviteter, blant annet svømming.

Armbåndet har et klokkehus i aluminium som er vanntett ned til 50 meter, og i stedet for lading benytter armbåndet et utskiftbart batteri. Batteriet skal ifølge Misfit vare i rundt fire måneder, og armbåndet er alltid på.

Misfit sender som sagt til Norge, og i selskapets egen nettbutikk ligger den norske prisen på ganske uskyldige 554 kroner, men med moms og frakt blir prisen riktignok en del høyere. Det er uvisst når Misfit Flare eventuelt blir tilgjengelig i norske nettbutikker og til hvilken pris.

