På et halvt år har RAM-prisene steget drastisk, og verre skal det bli.

Det har alltid vært slik at forbrukerelektronikk har blitt rimeligere over tid, og det samme gjelder for datadeler og maskiner. Men samtidig henger alt sammen med tilbud og etterspørsel – vi husker jo godt hva som skjedde med prisene på harddisker drøye fem år tilbake.

Prisene på DDR-minne har også vært kjent for å gå litt opp og ned i takt med markedet, og de som har fulgt med har kunnet se at pilene har gått oppover det sist halve året.

Det er ingen grunn til at det skal stoppe der, skriver taiwanske DigiTimes. Ifølge Pei Ing Lee, sjefen for DRAM-produsenten Nanya Technology, vil høy etterspørsel og laber tilgang føre til at prisene vil fortsette å stige gjennom årets første og andre kvartal.

Hvorvidt prisene deretter vil holde seg på et relativt høyt nivå eller eller synke mot slutten av 2017 vil være avhengig av hvor mye de forskjellige produsentene satser på DRAM-produksjon.

Noen priser har doblet seg allerede

Minneprodusentene får med ujevne mellomrom problemer ettersom etterspørselen kan variere mye fra år til år. Det betyr at prisene har en tendens til å gå i bølgedaler, noen ganger godt nedover, mens det andre ganger er snakk om en stigende kurve.

Nå er vi utvilsomt på vei opp, med en spådd bølgetopp altså nå til sommeren.

Prishistorikk for 2x8 GB Kingston HyperX Fury DDR3 1866MHz. (Skjermdump fra Prisguide.no)

Hos Tek.nos kommersielle partner Prisguide.no er det mulig å se prishistorikken på de forskjellige varene. Når vi klikker oss inn på Minne/RAM og de mange oppføringene er det faktisk i flere tilfeller snakk om en prisdobling i forhold til sommeren 2016.

Også apper kan stige i pris:

Apple «straffer» britene med prishopp etter Brexit >>>

(Kilde: DigiTimes)

Prisguide.no er en kommersiell partner til Teknisk Ukeblad Media. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguide her »