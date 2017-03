Miniversjonen av Raspberry Pi har kommet i ny og bedre utgave

Det går en stund mellom hver store Raspberry Pi-lansering, men i forbindelse med stiftelsens femårsjubileum har et splitter nytt produkt nå sett dagens lys. Det ferske familiemedlemmet heter Raspberry Pi Zero W og ble nylig kunngjort på den offisielle bloggen.

Som navnet antyder dreier det seg altså om en ny versjon av det kompakte og rimelige Raspberry Pi Zero-kortet.

Raspberry Pi Zero W ligner veldig på den gamle utgaven av Zero, men skilter med én stor oppgradering, nemlig trådløs teknologi i form av wifi- og bluetooth-støtte. Dette har man oppnådd ved å simpelthen utstyre det lille kortet med den samme trådløsbrikken man finner på Raspberry Pi 3 Model B.

Slik ser det offisielle kabinettet ut. Foto: Raspberry Pi Foundation

Dyrere, men fremdeles billig

Stiftelsen skriver i blogginnlegget at oppgraderingen er ment å rette på det faktum at brukere gjerne ender opp med å punge ut mer enn det selve Zero-kortet koster for en USB-basert wifi-dongle om de ønsker trådløsfunksjonalitet.

Oppgraderingen har riktignok gjort kortet litt dyrere, men Zero W har likevel en høyst overkommelig prislapp på 10 dollar.

Utover Bluetooth 4.0 og 802.11n-wifi har kortet den samme maskinvaren som den forrige Zero-versjonen, altså den samme enkjernede Broadcom BCM2835-brikken på 1 GHz, 512 MB minne, mini-HDMI, micro-USB og micro-SD-støtte. Som før er også 40 GPIO-pinner på plass.

For å akkompagnere nylanseringen slipper Raspberry Pi-stiftelsen samtidig et offisielt kabinett til det nye mini-kortet. Kabinettet følger same design som det offisielle, eksisterende Pi-kabinettet og er laget med den samme sprøytestøpingsteknikken. Det nye kabinettet har som før avtagbart deksel for tilgang til GPIO-rekken.

