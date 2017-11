Microsofts Surface-sjef tar snikbilder av alle han møter med et Surface-produkt: – Det blir stadig vanligere!

HAMBURG (Tek.no): Panos Panay er litt som en rockestjerne for de mest ivrige av Microsoft-fansen. Når han går på scenen på et Microsoft-arrangement er sjansen stor for at det kommer minst ett nytt Surface-produkt ut av hatten.

Som sjefen for Microsofts "Devices"-avdeling er han øverste ansvarlige for den etter hvert ganske betydelige serien med produkter under Surface-paraplyen.

Panay er også kjent for sin svært lidenskapelige fremtoning når det er snakk om Surface-produktene, og hans presentasjoner fremstår i langt større grad enn for eksempel Apples som uten manus og rett fra hjertet.

Vi fikk anledning til en eksklusiv prat med Surface-sjefen på en tilstelning i Hamburg denne uken. Han bruker den første halvdelen av intervjuet til å skryte uhemmet av de nye produktene Microsoft har lansert den siste tiden: Surface Book 2 i både 13- og 15-tommersutgave og den nye Surface Pro med LTE.

Stolt av fremskrittene

Microsofts Surface-sjef Panos Panay. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Surface-sjefen maler frem ordene med en nærmest episk pensel. Snakker om hvordan den nye LTE-versjonen av Surface Pro klarer seg helt uten antennebånd fordi ny materialteknologi lar dem integrere antennene i selve rammeverket. Hvordan nye Surface Book er dobbelt så rask som Apples sammenliknbare Macbook Pro. Og han sier han lett kan snakke i 20 minutter bare om den nye skjermhengselen på samme maskin.

Men spesielt er det den nye 15-tommeren som bringer frem superlativene i Panays munn.

– Den er spesiell fordi den er et udyr når det kommer til ytelse, men samtidig en skjønnhet å se på. Så mye datakraft har ingen klart å oppnå i en slik formfaktor, i en enhet som er såpass mobil. Den yter 4,3 teraflops, og ytelse som tidligere var forbeholdt de aller kraftigste stasjonære PC-ene får nå plass i veska di - det tror jeg er kritisk.

Panays PR-representant bryter inn og spør om han kan «kontekstualisere» 4,3 teraflops.

– Vel, for å si det sånn: For fem år siden trengte du en 12 kilo tung PC for å få slik ytelse. For åtte år siden trengte du et helt rom. Med slik ytelse i portabelt format kan vi begynne å oppnå de målene som tidligere ble ansett som umulige. I en generasjon hvor kunstig intelligens, maskinlæring og mixed reality er stikkordene, må du rett og slett ha muligheten for utviklere og skapere til å utvikle og skape uten barrierer - det er det disse produktene gjør.

Den nye ledestjernen i Microsofts Surface-serie: Surface Book 2 i 15-tommer. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Kundene er fornøyde

Microsoft har tidligere vært under hard skyts for at Surface-serien har vært belemret med småfeil og mangler. Surface Book hadde for eksempel store problemer med driverne, og maskinen brukte i starten voldsomme mengder batteri selv til enkle oppgaver.

– Hva er du mest fornøyd med når det gjelder dagens Surface-serie?

– Jeg er fundamentalt mest fornøyd med at kundene er fornøyde. Det er grunnen til at vi gjør alt dette. Vi har kundestatistikk som sier at de som bruker produktene elsker dem. Det gjelder både hjemme og i bedrifter, hvor IT-sjefer bruker produktene til å tiltrekke seg talent. Vi hører fra ansatte i de selskapene at de føler at selskapet investerer i dem med Surface-produktene, og du aner ikke hvor stolt det gjør oss.

– Folk vil gjerne at jeg skal si pennen eller forsinkelsen eller designet, men ingenting av det betyr noe om ikke kundene er fornøyde og du leverer hva de forventer og vil ha.

– Og hva skulle du gjerne sett?

– Det er nesten umulig å svare på, for vi gjør ikke kompromisser med produktene. Det gjør vi bare ikke. Vi pusher grensene for maskinvare og programvare. Utfordringen med det er tiden det tar før produktene er ute hos kundene. Hvis jeg kunne fått produktene til kundene raskere, så ville jeg gjort det, men vi inngår ikke kompromisser for å få det til. Vi ønsker å gjøre produktene til alt det folk forventer - at de er "perfekte". Ingenting er perfekt, men det er likevel det vi sikter på.

Det begynner å bli en ganske solid lineup, Surface-serien til Microsoft. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Bleeding edge

Innmaten var også noe av det blant annet vi reagerte på da Microsoft lanserte «Performance Base»-modellen av Surface Book i fjor. Denne kom i en tid hvor Intel var i ferd med å bytte til en ny prosessorgenerasjon, i tillegg til at Nvidia allerede hadde lansert Geforce-serien i 10. iterasjon. Microsofts maskin hadde nemlig bare forrigegenerasjonsmodeller av begge deler.

– Timing-messig: Er det skummelt å risikere å havne bak konkurrentene på ren prosessor- og grafikkraft?

– Faktum er følgende: Vi bygger våre tidsplaner rundt forståelse av brikkene, risikoen og hvor bransjen er på vei, og vi er i forkant. Det gir oss muligheten til å sørge for at produktene blir slik de skal være. Vi er «bleeding edge», først med så mange teknologier, og det er viktig for oss.

– Altså er det ikke skummelt. Det føles godt, det føles riktig. Sannheten er at vi kunne brakt produktene ut raskere, men da hadde de bare vært...vanlige. Ta Surface Book 2 som eksempel. Vi har laget fremtidens laptop for folk som vil skape fremtiden. Og i siste ledd: Om vi kan levere denne PC-en til en utvikler som jobber med kunstig intelligens, som bruker prosesseringskraften og maskinvaren til å forandre verden, da har du den perfekte syklusen. Det er en fin måte å tenke på det på, sier Panay.

Fordeler for alle

– Hvordan reagerer Microsofts partnere på at Microsoft nå bygger maskinvare selv?

– Det vet jeg ikke. Jeg tror du må spørre partnerne. Men jeg ser på det på følgende måte: Vi har denne fantastiske muligheten til å innovere og skape nye produktkategorier, og jeg føler at rollen vår er å skape denne teknologien og få det ut til partnerne våre raskest mulig. Det skaper store fordeler for alle.

En ganske vanlig situasjon på Microsofts lanseringer: Et flertall av journalistene bruker Mac. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Jeg var selv i New York da dere lanserte Surface Studio i november i fjor, og på første rad satt det journalist på journalist med Macbook-maskiner, noe vi også tok bilde av. Hvordan føles det?

– Jeg kom akkurat fra Heathrow i London og tok disse i loungen, starter Panay, og plukker frem telefonen (en iPhone, for øvrig) fra lomma for å vise oss et par bilder. De er snikfotoer av folk som bruker Surface-produkter.

– Du ser stadig mer Surface på steder som Starbucks, Costa Coffee, flyplasser og lounger. Det er fantastisk å se. Jeg husker Surface 2-presentasjonen i 2013, alle brukte Macbook. Jeg tror jeg til og med bemerket det under presentasjonen. Men dette er i endring.

Panay sier at bildet var helt annerledes bare seks måneder etter Studio-lanseringen. Da sto han på scenen i New York og annonserte Surface Laptop, blant annet.

– Der hadde jeg helt motsatt følelse. Jeg så ned fra scenen og tenkte "Herregud, så mange Surface". Vi hadde akkurat gått gjennom en fabelaktig julehandel med Pro 4 og Surface Book. Du bør komme på den neste lanseringen og ta det bildet på nytt, for dette er virkelig i ferd med å endre seg.

Foreløpig ingen norsk Cortana

– Vil det noen gang komme en rimeligere Surface?

– Det er et litt for ledende spørsmål, siden jeg ikke kan snakke om fremtidige produkter. Det jeg kan si med full sikkerhet er at strategien vi har nå fortsetter: Vi leverer premiumprodukter, og vi skal fortsette å jobbe med innovasjon og å komme opp med nye produktkategorier.

– Til sist: Vil vi snart se Microsofts stemmeassistent Cortana på norsk?

Panay rykker til, som om han ikke så for seg at dette kunne være noen problemstilling.

– Det har jeg ikke svaret på her og nå, men jeg skal spasere ned i gangen til Cortana-teamet og følge opp. Kanskje kan jeg også pushe dem litt. Vi skal gjøre vårt beste, kanskje kan vi også skape den nyheten.