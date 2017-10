Microsofts smarthøyttaler er trolig rett rundt hjørnet

De store IT-aktørene lanserer egne smarthøyttaler i et rasende tempo for tiden, og også Microsoft har kastet seg på karusellen. Selskapet kunngjorde sin Cortana-baserte Invoke-høyttaler i mai år, og nå ser det ut til at produktet nærmer seg markedslanseringen.

Som blant andre The Verge merket seg dukket nemlig Invoke opp i den amerikanske utgaven av Microsofts nettbutikk nylig, og det samme gjorde prisen. I USA ser det ut til at prisen skal ligge på 200 dollar, som tilsvarer cirka 1600 norske kroner.

Høyttaleren kommer i sølv og grafittgrå. Foto: Harman Kardon

Befinner seg i «midtsegmentet»

Dermed ser den ut til å bli en god del dyrere enn for eksempel Amazon Echo og Google Home, men rimeligere enn for eksempel Apples HomePod, som har en amerikansk pris på 349 dollar. Fargealternativene som er lagt ut på Microsofts nettsider er sølv og grafitt-grå.

Alle spesifikasjonene til Invoke-høyttaleren foreligger ennå ikke, men en del opplysninger er allerede delt. Den har en berøringsflate på toppen, interaktivt lys og en proprietær Harman Kardon-teknologi som heter Sonique. Dette er en avansert stemmegjenkjenningsteknologi som bruker syv mikrofoner til å fange opp stemmekommandoer i 360 grader med høyt detaljnivå selv i omgivelse med mye bakgrunnsstøy.

Cortana- og Skype-støtte

Høyttaleren benytter også ekko-kansellerende teknologi og støyreduserende algoritmer som sikrer god oppfatningsevne i krevende omgivelser. Microsoft opplyser at høyttaleren er laget av metall og «premium-materialer», og sender ut lyd i 360 grader. Den har tre diskanthøyttaler og tre basshøyttalere.

Ellers skal smarthøyttaleren altså støtte Microsofts stemmeassistent Cortana, som vil sette deg i stand til å bruke høyttaleren til å blant annet spille av musikk, lese opp nyheter og ringe opp venner. Den får også integrert støtte for Microsofts kommunikasjonstjeneste Skype, som gjør at man kan ha håndsfrie samtaler i høy kvalitet.

Norsk pris og lanseringstidspunkt for Invoke er altså ennå ikke kjent.

